"7억 대출에 금리 1.6%P↓"…부산은행·주금공, 부울경 기업지원 맞손

13일 부산광역시 BNK부산은행 본점. 한국주택금융공사와 BNK부산은행이 ‘창업 및 경제활성화를 위한 동반성장 금융 지원 업무협약식’을 개최했다. 김경환 한국주택금융공사 사장(오른쪽)과 김성주 BNK부산은행장이 협약 체결 후 기념촬영을 하고 있다./사진=주금공

한국주택금융공사와 BNK부산은행이 400억원 규모의 펀드를 조성해 중소기업 금융지원에 나선다.

두 기관은 13일 부산은행 본점에서 이같은 내용을 포함한 '창업 및 경제활성화를 위한 동반성장 금융 지원 업무협약식'을 개최했다.

이번 협약은 부산·울산·경남 지역 중소기업의 동반성장과 지역경제 활성화를 위해 마련됐다. 두 기관은 400억원 규모의 상생펀드를 조성해 경쟁력 있는 중소기업의 금융비용 부담은 낮출 예정이다.

지원대상은 사업 개시일로부터 2년 이상 된 부울경 지역 중소기업 가운데 △일자리 창출기업 △기술보유 스타트업 △기술이전 기여기업 △탄소중립 동반기업 등이다. 대상 기업으로 선정되면 최대 7억원까지 지원하며, 금리는 최대 연 1.60% 포인트(P) 감면해준다.

김성주 부산은행 은행장은 "앞으로도 부산은행은 지역 대표 금융기관으로서 지역산업 발전과 상생금융 실천에 적극 앞장서겠다"고 말했다.

김경환 주택금융공사 사장은 "이번 협약이 부울경 지역의 일자리 창출과 경제 활력에 도움이 되길 바란다"면서 "공사는 앞으로도 지역사회와 상생금융 확대를 위해 다양한 협력을 지속해 나가겠다"고 했다.