우리은행, 외국인 관광객 전용 선불카드 '놀 월드 카드' 출시

우리은행이 놀유니버스, 코나아이와 함께 선보인 외국인 관광객 전용 선불카드 '놀 월드 카드'의 인천공항 현장 교부를 시작했다고 13일 밝혔다.

이번 현장 교부는 지난 3월 체결된 3사 간 업무제휴의 후속 조치로, 외국인 관광객이 입국 직후 카드를 수령해 국내 결제와 환전 서비스를 즉시 이용할 수 있도록 설계됐다.

'놀 월드 카드'는 높은 환율 우대 혜택으로 환전 부담을 낮춘 외국인 관광객 전용 선불카드다. 공항 환전소는 물론 전국 우리은행 영업점, ATM, 무인환전기, 제휴사 키오스크 등 다양한 채널에서 환전·충전·출금이 가능해 국내 체류 중 금융 편의성을 높인 것이 특징이다.

외국인 관광객의 소비 패턴을 반영해 올리브영, 무신사, GS25 등 생활·쇼핑 브랜드와의 제휴 혜택을 제공한다. 카드 출시 기념 프로모션으로 30만원 이상 환전 고객에게 무신사 뷰티 웰컴 키트를 증정하는 등 국내 여행 중 체감할 수 있는 혜택도 마련했다.

김고운 우리은행 외환사업부 부부장은 "이번 '놀 월드 카드' 현장 교부는 외국인 관광객 대상 '관광금융' 서비스의 본격적인 출발점"이라며 "앞으로도 제휴처 확대와 기능 고도화를 통해 외국인 고객의 금융 편의성을 높이고 한국 방문 경험 전반의 만족도를 높여 나가겠다"고 밝혔다.