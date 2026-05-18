관객→문화 투자자…경기도·경콘진 '컬처모아' 문화펀딩 새 실험

컬처모아 진행프로젝트 이미지./사진제공=경기콘텐츠진흥원

경기도가 도민 참여형 문화펀딩 플랫폼 '컬처모아'를 앞세워 문화예술 소비의 판을 바꾸고 있다. 도민이 직접 지역 예술 프로젝트에 투자하고 무대를 함께 완성하는 '문화프로슈머' 생태계가 빠르게 자리 잡는 모습이다.

경기도는 오는 22일부터 공공형 크라우드펀딩 플랫폼 '컬처모아' 2차 할인쿠폰 1만2000장을 배포한다고 18일 밝혔다.

이번에는 지원 규모도 대폭 확대했다. 기존 최대 1만원이던 지원 한도를 2만원으로 높이고, 신규 2만원권 쿠폰까지 추가 도입한다.

쿠폰은 '경기 컬처패스' 애플리케이션을 통해 발급받을 수 있다. 기존 5000원권과 1만원권에 이어 새롭게 추가된 2만원권까지 이용자가 원하는 방식으로 선택 가능하며, 발급받은 쿠폰은 오는 6월30일까지 사용할 수 있다.

컬처모아는 경기도와 경기콘텐츠진흥원이 지난 4월 선보인 공공형 문화예술 펀딩 플랫폼이다. 공연·전시·체육·관광·콘텐츠 제작 등 지역 창작 프로젝트에 도민 누구나 소액으로 참여할 수 있도록 설계됐다. 공공 플랫폼의 신뢰성과 민간 크라우드펀딩의 접근성을 결합했다.

실제 성과도 도드라진다. 지난 16일 열린 경기리베라오케스트라 정기공연 '봄의 소동'은 컬처모아를 통해 시민이 직접 펀딩에 참여하며 무대를 완성했다. 장애 예술단체 공연을 도민이 함께 후원하고 제작 과정에 참여하면서 관람을 넘어 '함께 만드는 문화'의 가능성을 보여줬다.

경기도는 이번 성과를 시작으로 연말까지 200여개 프로젝트를 순차 공개할 계획이다. 문화예술뿐 아니라 체육·관광 분야까지 참여 범위를 넓혀 도민 중심 문화생태계를 본격 확대할 계획이다.

박래혁 경기도 문화체육관광국장은 "리베라오케스트라 사례처럼 도민들이 직접 참여해 무대를 함께 만들어낸 경험은 문화 생태계의 가장 이상적인 모습"이라며 "도민이 문화의 소비자를 넘어 창작과 생산의 주체로 성장할 수 있도록 의미 있는 문화 동행을 이어가겠다"고 말했다.