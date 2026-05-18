창원경상국립대병원 이석중 교수 Jacques Duparc Award 수상

이석중 정형외과 교수(오른쪽에서 4번째)가 최우수 포스터상을 받고 대회 관계자 및 다른 수상자와 기념촬영을 하고 있다./사진제공=창원경상국립대병원

창원경상국립대병원은 이석중 정형외과 교수 연구팀이 제27회 유럽정형외과학회 연례 학술대회(27th EFORT Congress 2026)에서 '최우수 포스터상'(Jacques Duparc Poster Award)을 수상했다고 18일 밝혔다.

이 상은 EFORT의 창립 멤버이며 초대 사무총장을 지낸 프랑스의 정형외과 의사 자크 뒤파르(Jacques Duparc) 교수를 기리기 위해 제정했고 정형외과 분야 신진 및 중견 연구자에게 수여하는 영예로운 상이다.

이 교수는 EFORT Congress 2026에서 AI를 이용한 척추 영상 자동 감별 시스템 개발에 대한 연구 'An Automated Two-Stage Deep Learning Framework For Cervical Spinal Stenosis Diagnosis From Sagittal MRI'를 발표해 수상의 영예를 안았다.

이 교수는 △대한정형외과학회 정회원 및 편집위원 △대한척추외과학회 정회원 및 학술위원회 위원 △대한경추연구회(KSCS) 정회원 및 인사위원회 위원 △아시아 태평양 경추연구학회(CSRS-AP)·세계경추연구학회(CSRS)·북미척추학회(NASS) 정회원 등이며 척추 관련 연구와 학술활동으로 공헌하고 있다.