연천군, 인공지능 기반 '생활 밀착 민원 안내 서비스' 운영

생성형 AI 기반 민원 안내 서비스 안내소. /사진제공=연천군

경기 연천군이 종합민원실을 방문하는 군민을 대상으로 생성형 AI 기반 민원 안내 서비스를 운영한다고 19일 밝혔다.

이번 서비스는 고령자·외국인 등 정보 접근 취약계층을 포함한 모든 민원인이 보다 신속하고 정확하게 민원 안내를 받을 수 있도록 설계됐다.

연천군 생성형 AI 비서의 챗비서, 민원 편람 등 기능을 활용해 방문 민원인이 궁금한 사항에 대한 AI 답변 자료를 즉시 제공하는 방식으로 운영된다.

연천군은 이번 서비스로 일상 속 궁금한 사항에 대한 즉각적이고 정확한 정보 제공이 가능해질 것으로 기대한다. 이를 통해 민원 응대의 신속성·정확성을 높이고, 군민이 피부로 느끼는 '소소하지만 확실한 혁신행정'(소확신)을 구현해 나간다는 방침이다.

연천군 관계자는 "이번 생성형 AI 민원 안내 서비스 도입은 생성형 AI를 내부 공직자 뿐만 아니라 군민 누구나 편리하게 행정서비스를 이용할 수 있는 환경을 만드는 첫걸음"이라며 "앞으로도 군민 중심의 스마트 행정 혁신을 지속적으로 추진해 나가겠다"라고 말했다.