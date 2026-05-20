마곡지구 출퇴근길 빨라진다…서울시, 강서로 직진차로 추가 확대

서울 강서구 가양지하차도 진입부~양천향교역 구간에서 정체가 발생하고 있다. /사진제공=서울시

서울시는 강서구 가양동 소재 올림픽대로~가양지하차도~양천향교역교차로 구간을 대상으로 교통개선사업을 추진했다고 20일 밝혔다.

통개선사업은 대규모 도로 확장 없이 기존 도로 공간을 효율적으로 활용해 정체 구간 해소·교차로 통행 환경을 개선하는 사업이다. 강서로는 올림픽대로와 직접 연결되는 강서지역 주요 보조간선도로로, 마곡일반산업단지와 LG사이언스파크 등 주요 산업시설과 업무지구를 연결하는 통행로다. 최근 마곡지구 개발과 주변 교통량 증가로 가양지하차도에서 양천향교역 방향의 차량 정체가 발생하는 상황이다.

이에 따라 시는 직진 차로 확대와 신호 운영 조정 등 현장 여건을 반영한 교통개선 방안을 마련했다. 우선 가양지하차도의 차로 운영을 기존 좌회전·유턴 1개 차로, 직진 1개 차로에서 직진 2개 차로 체계로 변경한다. 그간 1개 차로에 차량이 집중됐던 구조를 개선하려는 목적이다. 올림픽대로~강서로~양천향교역·마곡지구 방면으로 이어지는 직진 차량의 소통을 증대하는 효과가 있을 것으로 예상된다.

대아아파트 앞 교차로는 직진 차로를 기존 2개에서 3개로 확대하고, 좌회전·유턴 포켓차로를 운영한다. 직진 차량이 이전보다 여유 있게 교차로를 통과할 수 있게 되면서 통행 상황이 더욱 원활해질 것으로 기대된다. 또 양천향교역 교차로는 마곡지구 방향 직진 신호시간을 약 4초 가량 연장해 교통 흐름 개선 효과를 높였다.

김상신 서울시 교통운영과장은 "차로 운영 개선과 신호 조정 등을 통해 교통정체가 발생하는 구간의 통행 여건을 지속적으로 개선하고 있다"며 "앞으로도 교통정체 완화뿐 아니라 운전자의 안전과 편의까지 함께 고려한 현장 중심의 교통 개선을 이어가겠다"라고 말했다.