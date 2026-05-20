'전과·허위경력기재·채무상환 불이행'...기초의회 후보에 시민은 '싸늘'

의정부시의회 전경/사진=의정부시의회 제공

6·3 지방선거를 앞두고 중앙선거관리위원회를 통해 공개된 등록 후보자 정보를 접한 경기 의정부시 시민 사이에 입말이 무성하다.

더불어민주당 특정 지역구에서 출마하거나 연고가 있는 후보자들에게서 전과, 허위경력 기재 논란, 채무상환 불이행 문제가 드러났기 때문이다.

먼저 (다)선거구 가번 후보자로 나선 A 후보는 전과기록증명에서 총 3차례 형사 처분을 받은 것으로 나타났다. 모두 벌금형을 받은 것으로 나오지만 폭력행위등처벌에관한법률 위반, 폭력행위등처벌에관한법률 위반(야간공동상해), 음주운전 등으로 인한 처벌이다.

A후보는 이에 대해 "예전의 큰 실수로 인식하고 있고 반성 중이다"라고 말했다.

의정부 시의원선거 (라)선거구 B후보의 예비후보당시 경력 기재사항 /사진=중앙선거관리위원회 후보자정보

(라)선거구에서 가번을 받은 B후보는 지난 2월20일 예비후보 등록 당시 대표 경력에 '(현) 더불어민주당 탄소중립위원회 위원장'이라고 기재해 허위경력기재 논란에 휩싸였다.

B후보는 지난 14일 후보자 등록 때는 "더불어민주당 의정부시(을) 탄소중립위원회 위원장"으로 경력을 수정했다. 80일 가량 선관위 홈페이지 예비후보자 안내에 허위 경력이 노출 됐던 셈이다. 이에 대해 B후보는 "(예비후보 등록시) 경력을 기재할 때 실수가 있었고 고의는 없었다"고 해명했다.

의정부 시의원선거 더불어민주당 비례대표 추천 1순위 C후보자 재산신고중 본인 채무./사진=중앙선거관리위원회 후보자정보

의정부시 비례대표 후보 추천 1순위로 등록한 C후보의 경우 재산신고 내역 중 채무 부분이 논란의 소지가 있다는 평가다. C후보는 총재산을 마이너스(-) 3064만7000원으로 신고했다. 이중 합계 5000만원으로 신고한 채무 5건 모두가 만기일을 넘긴 상태인 것으로 나타났다.

이에 대해 C후보는 "현재 연체상태가 맞다"고 밝혔다. 다만 "신용회복위원회에 의뢰해 상담 중"이라며 향후 채무 문제를 해결해 나가겠다는 의사를 표명했다.

후보자들의 이런 정보를 접한 의정부 시민들의 반응은 싸늘하다. 시민들은 "시민 눈높이와 동떨어진 공천" "높은 정당 지지율만 믿고 공당의 검증을 포기한 사천" 등이라 비판하고 있다. 공교롭게도 지역에 출마하는 두 후보 모두 민주당의 한 지역위원회와 지역이 겹치고 비례대표 역시 해당 의원실 인턴을 주요 경력으로 기재했다. "시의원 공천은 도당 공천관리위원회가 주관하지만 지역 책임자가 최소한의 검증은 했어야 하는 것 아니냐"는 비판까지 나온다.