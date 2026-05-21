한국전력, 역대 최대 기술이전으로 'K진단기술' 세계시장 진출

한국전력이 독일MR사와 기술이전 계약을 체결했다./사진제공=한국전력

한국전력이 지난 20일 독일 베를린에서 글로벌 전력설비 분야 선도 기업인 MR(Maschinenfabrik Reinhausen)와 전력설비 예방진단솔루션(SEDA) 기술이전 계약을 체결했다고 21일 밝혔다.

한전은 이번 계약으로 MR에서 134만달러(약 20억원)의 기술 이전료를 받게 됐다. 한전 단일 기술이전 사례 중 역대 최대 규모다.

양사는 지난해 9월 '전력설비 예방진단솔루션 공동 개발 및 사업화 추진을 위한 양해각서' 체결 이후 21회에 걸친 사업화 협의와 기술가치 평가 등을 통해 맞춤형 사업모델 개발, 기술 최적화를 추진했다.

SEDA(Substation Equipment Diagnostic & Analysis system)는 IoT 센서 데이터와 빅데이터 분석, AI 기술을 활용해 변전설비 상태를 실시간 자동 판정·진단하는 한전의 독자 기술이다.

MR는 이 기술을 자사 예방진단솔루션 'TESSA'와 결합한 통합 플랫폼 'TESSA 2.0'을 통해 글로벌 시장에 출시할 계획이다.

이번 계약은 한전이 보유한 약 200만건의 개폐장치 운영 데이터와 3만건 이상의 정제된 현장 데이터를 기반으로 개발된 SEDA 기술의 경쟁력을 글로벌 선도 기업이 공식 인정했다는 점에서 의미가 크다. 다수의 예방진단 기업들이 제한된 데이터 환경에서 기술을 개발하는 것과 달리 한전은 대규모 실적 데이터를 기반으로 기술 신뢰도를 높였으며 이러한 데이터 경쟁력이 글로벌 시장에서도 높은 평가를 받았다.

양사는 이번 계약을 계기 글로벌 수요 증가에 대응해 MR가 생산하는 변압기 핵심 자재인 전압조정장치(OLTC)를 한전에 우선 공급하고, 화재 대응 기술과 친환경 기자재 개발 분야에서도 협력을 확대해 나갈 계획이다.

여근택 한전 송변전운영처장은 "이번 기술이전은 한전의 예방진단 기술이 유럽과 북미 등 글로벌 시장에 본격 진출하는 핵심 동력을 확보했다는 점에서 의미가 매우 크다"며 "앞으로 국내외 사업 확대와 맞춤형 사업모델 개발을 통해 글로벌 시장 경쟁력을 강화해 나가겠다"고 말했다.