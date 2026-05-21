행안부, 군남댐·은평구 침수 취약지역 점검…"집중호우 대비 총력"

행정안전부는 김광용 재난안전관리본부장이 21일 경기도 연천군 군남댐과 서울 은평구 응암동 일대를 방문해 집중호우 대비 상황을 점검했다고 밝혔다.

김 본부장은 먼저 군남댐을 찾아 접경지역 홍수 대응 체계와 시설물 관리 현황을 살폈다. 특히 북한 황강댐 무단 방류 상황에 대비해 임진강 하류 주민들이 충분한 대피 시간을 확보할 수 있도록 필승교 수위 계측 시스템과 위성 기반 모니터링, 관계기관 간 상황 전파 체계 등을 집중 점검했다.

이어 지난해 시간당 100㎜가 넘는 집중호우로 약 300가구가 침수 피해를 입었던 서울 은평구 응암동을 방문해 빗물받이 정비 상태와 반지하주택 물막이판 설치 현황을 확인했다.

김 본부장은 현장에서 "지난해와 같은 침수 피해가 반복되지 않도록 취약구간을 지속적으로 점검하고 위험 상황을 주민들에게 신속하게 알릴 수 있도록 철저히 대비해 달라"고 당부했다.

이날 김 본부장은 응암3동 주민들로 구성된 '물길 파수꾼'과 함께 직접 빗물받이 청소 작업에도 참여했다. 또 주민들이 빗물받이 위치를 쉽게 확인할 수 있도록 안내 스티커를 부착하며 생활밀착형 침수 예방 활동도 진행했다.

행안부는 본격적인 장마철 이전까지 침수 취약지역과 재해 예방시설에 대한 현장 점검을 지속적으로 이어간다는 방침이다.

김 본부장은 "정부는 장마 전까지 현장에서 집중호우 대비가 제대로 이뤄지고 있는지 지속적으로 점검하고 정비하겠다"며 "빗물받이에 쓰레기를 버리지 않는 작은 실천이 우리 동네 침수를 막는 첫걸음인 만큼 국민들도 빗물받이 정비 활동에 적극 동참해 달라"고 말했다.