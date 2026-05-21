한전KDN, 미 LACP 어워즈에서 '세계 1위' 등극

한전KDN이 미국 커뮤니케이션 연맹 주관 '2025/26 LACP 스포트라이트 어워즈'에서 글로벌 종합 1위를 차지했다. /사진제공=한전KDN

한전KDN이 미국 커뮤니케이션 연맹(LACP)이 주관한 '2025/26 LACP 스포트라이트 어워즈'(Spotlight Awards)에서 최고 등급인 플래티넘(Platinum) 획득과 전 카테고리 통합 '글로벌 종합 1위'를 달성했다고 21일 밝혔다.`

LACP 스포트라이트 어워즈는 2001년부터 매년 전 세계 1000여개 기업·기관이 발간한 연차보고서와 지속가능경영보고서를 평가해 순위를 공개하는 세계적 권위의 커뮤니케이션 시상식이다. 평가에 따라 대상(Platinum), 금상(Gold), 은상(Silver) 등급을 부여한다.

한전KDN이 출품한 '2025 한전KDN 지속가능보고서'(2025 KEPCO KDN Sustainability Report)는 심사위원단으로부터 완성도와 메시지 전달력 면에서 역대급 호평을 받았다.

총 6개 평가 항목 중 △창의성을 제외(20점 만점에 19점)한 △첫인상(30점) △전체 서사(10점) △비주얼 디자인(10점) △메시지 명확성(20점) △적절성(10점) 등 5개 항목에서 만점을 받았다.

이번 수상은 특정 산업군이나 개별 부문에서 1위를 획득한 것이 아닌 출품된 전 세계 모든 보고서를 통틀어 순위를 매긴 '전체 카테고리 통합 글로벌 종합 순위 1위'라는 점에서 그 의미가 크다.

한전KDN은 이번까지 3년 연속 LACP 어워즈 수상이라는 금자탑을 쌓아 올렸으며, 글로벌 공시 기준에 부합하는 투명한 경영 체계와 대외 경쟁력을 다시 한번 객관적으로 검증받았다.

한전KDN 관계자는 "이번 글로벌 종합 1위는 ICT 기술을 바탕으로 차별화된 ESG 경영 성과를 창출하고 이를 이해관계자들에게 투명하게 공시하고자 노력한 결과를 국제적으로 인정받은 것이다"며 "이번 수상을 계기로 향후 지속가능경영보고서 발간 10주년 특별판을 전략적으로 기획해 '4년 연속 수상'에 도전하는 한편, ESG 공시 글로벌 선도 기관의 위상도 굳건히 하겠다"고 말했다.