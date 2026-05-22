경남정보대 반려동물학과 학술제 '다같이 놀개' 개최

경남정보대 반려동물학과 학술제 참여 학생들이 기념촬영을 하고 있다./사진제공=경남정보대

경남정보대학교 반려동물학과가 학과 구성원과 반려견이 하나 되는 학술제 '다같이 놀개!'를 개최했다고 22일 밝혔다.

80여명의 재학생이 참여해 △보호자와 반려견 달리기 △기다리기 대회 △반려견 패션쇼 등 반려견 동반 프로그램을 진행했다. △반려견 이름표 만들기 △반려동물 상식 퀴즈 △팀별 레크리에이션도 펼쳤다.

반려동물학과는 앞서 김해동물메디컬센터를 방문해 첨단 진료 시스템과 의료 장비를 살피는 등 견학을 통해 반려동물 의료 분야 이해도를 높였다.

지난 15일에는 반려동물 전문 장례식장인 '펫로스 케어'를 찾아 생명 존중의 의미와 진정한 반려동물 전문가로서의 사명감을 되새겼다.

현장 중심 교육이 수상 성과로도 이어져 반려동물학과 취·창업 동아리인 '레드그루밍' 참여 학생이 'KKF 전국애견미용 콘테스트'에 출전해 동상(이민지 학생)과 장려상(김보민 학생)을 수상하는 등 전공 역량을 인정받았다.

장진욱 경남정보대 반려동물학과장은 "현장 중심 교육으로 반려동물의 의료·미용·케어·장례까지 토털 케어가 가능한 현장 맞춤형 인재를 양성하고 있다"고 말했다.