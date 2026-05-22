킨텍스-코트라, 'K뷰티 더우인 핀포인트 상담회' 성료

'K뷰티 더우인 핀포인트 상담회' 현장. /사진제공=킨텍스

킨텍스는 코트라(KOTRA)와 공동으로 대한민국 K뷰티 기업의 중국 수출 확대를 위한 'K뷰티 더우인 핀포인트 상담회'를 개최했다고 22일 밝혔다.

지난 21일 킨텍스에서 개최된 이번 상담회에는 중국 최대 숏폼 및 이커머스 플랫폼 '더우인'(Douyin) 구매단과 국내 유망 K뷰티 기업 100여개사가 참가해 현장 수출상담회와 입점 설명회를 진행했다.

이번 행사는 오는 10월 개최 예정인 'K뷰티엑스포 코리아'의 사전 연계 행사로 급변하는 중국 온라인 소비 트렌드에 대응하기 위해 기획됐다.

현재 중국 소비자가 더우인에서 구매하는 뷰티 제품 3개 중 1개는 한국 관련 제품으로 해당 플랫폼의 뷰티 역직구 시장에서 약 32%의 점유율로 1위를 기록 중이다.

양 기관은 △플랫폼 △인플루언서 △라이브커머스 역직구를 결합한 혁신적인 수출 마케팅 프로그램을 선보였다.

이를 통해 127건의 상담을 진행했고 상담액 896만달러, 계약추진액 267만달러의 비즈니스 성과를 거뒀다.

또 현장 인플루언서 라이브커머스를 통해서도 약 40만위안(약 8000만원)의 매출을 기록했다.

이민우 킨텍스 대표이사는 "오는 10월 개최되는 뷰티엑스포에서 역대 최고의 비즈니스 성과를 창출하기 위해 코트라를 포함해 글로벌 플랫폼들과의 협력을 더욱 공고히 할 것"이라고 말했다.

한편 킨텍스는 오는 10월15일부터 17일까지 3일간 킨텍스 제1전시장에서 대한민국 최대 규모의 뷰티 전문 박람회인 '2026 K뷰티엑스포 코리아'를 개최한다.