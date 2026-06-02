경기도, 플랫폼 노동자 실태조사…맞춤형 지원책 수립한다

경기도청 전경./사진제공=경기도

경기도가 배달·운송 등 플랫폼 노동자의 노동환경을 파악하고 맞춤형 지원책을 마련하기 위해 전면적인 실태조사에 나선다.

도는 2일 도청 북부청사에서 '경기도 플랫폼 노동자 노동환경 실태조사 정책연구 용역' 착수보고회를 열고 연구를 시작한다고 밝혔다. 연구는 (사)일하는시민연구소·유니온센터가 맡아 오는 11월까지 도내 31개 시·군 전역을 대상으로 진행한다.

최근 플랫폼 노동은 현장 서비스부터 온라인 업무까지 직종과 형태가 다변화하며 안전사고 예방 및 사회안전망 구축 필요성이 커지고 있다. 연구진은 노동자 규모, 고용형태, 소득, 노동시간, 산업재해 여부 등 기초 지표를 수집해 업종별 취약 요인을 정밀 분석할 계획이다.

기존 지원 제도의 실효성도 점검한다. 산재보험료 지원, 이동노동자 쉼터 등 기존 도 정책 수혜자를 대상으로 설문조사와 표적집단면접(FGI)을 병행, 현장의 목소리와 요구사항을 청취해 정책 체감도를 살핀다.

도는 오는 11월 실태조사 결과 보고와 정책토론회를 거쳐 도출된 객관적 지표를 '경기도 플랫폼 노동 종합계획' 수립의 핵심 기초 자료로 활용할 방침이다.

도 관계자는 "안전한 노동환경 조성을 위해서는 현장에 기반한 정책 마련이 필수적"이라면서 "이번 연구를 통해 정책 사각지대를 해소하고 도민이 체감할 수 있는 실효성 있는 지원방안을 설계하겠다"고 말했다.