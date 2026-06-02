국립산림과학원, 동백나무 가로수 해충 '차독나방' 화학농약 없이 잡는다

교미교란제 미처리구의 페로몬 트랩에 포획된 차독나방 성충./사진제공=국립산림과학원

#동백나무 가로수의 주요 해충인 '차독나방'은 잎을 갉아 먹는 대표적인 식엽성 해충이다. 유충의 독털이 사람의 피부에 닿으면 심한 가려움증과 피부염을 유발해 시민 불편과 민원의 원인이 됐다. 특히 제주 지역은 동백나무가 가로수와 방풍림으로 널리 활용되고 있어, 친환경 방제 기술의 필요성이 지속적으로 제기되고 있다.

산림청 국립산림과학원이 차독나방을 화학농약 없이 방제할 수 있는 '성페르몬 기반 교미교란 기술'을 개발했다.

2일 과학원에 따르면 ㈜에이디와의 공동연구를 통해 차독나방 암컷이 분비하는 성페로몬을 인공적으로 대량 방출해 수컷의 교미 행동을 방해하는 교미교란 기술을 개발했다. 2023년부터 2025년까지 제주 지역 동백나무 가로수에서 실증시험을 수행하며 현장 적용 가능성도 검증했다.

연구 결과 차독나방의 수관 내 비행 특성을 반영해 교미교란제를 수관 하부(1m), 중부(3m), 상부(5m)에 다층으로 설치한 경우 수컷 유인 저해율은 84.2~95.8%로, 지상 1.5m 높이에만 설치했을 때(34.8%)보다 크게 향상됐다.

지난해 현장 조사에서는 무처리구의 잎 피해율이 10.5%였던데 비해 교미교란 처리구는 2.0%로 줄어 81%의 피해 저감 효과를 나타냈다.

연구 결과는 국제학술지 페스트 매니지먼트사이언스(Pest Management Science )온라인판에 게재됐다. 관련 기술은 특허로 출원됐다.

김준헌 국립산림과학원 산림병해충연구과 박사는 "이번 연구는 기존 과수원 중심의 교미교란 기술을 가로수 환경으로 확장해 국내 최초로 수고가 높고 수관 구조가 복잡한 가로수에서도 안정적인 방제 효과를 입증했다는 점에서 주목된다" 며 "앞으로 드론 기반 설치 기술과 연계해 도시공원과 산림지역 등으로 활용 범위를 확대할 것"이라고 말했다.