광운대, 교육부 '매치업 X+AI'·'K-MOOC 무크선도대학' 사업 선정

광운대학교 전경./사진제공=광운대

광운대학교는 최근 교육부와 국가평생교육진흥원이 주관하는 '매치업(Match業) X+AI'(바이오헬스 분야) 사업과 '한국형 온라인 공개강좌(K-MOOC) 4단계 무크선도대학'(AI·디지털 분야) 사업에 선정됐다고 2일 밝혔다.

대학은 이번 사업 선정을 통해 AI 기반 온라인 교육 역량을 강화하고, 바이오헬스와 피지컬 AI 분야를 아우르는 미래형 융합교육 체계를 구축한다.

먼저 산업맞춤 단기직무능력 인증과정인 '매치업 X+AI' 사업을 통해 AI 기반 헬스케어 데이터를 활용한 기초 및 심화 교육과정을 개발·운영한다. 주요 강좌는 'AI 기반 헬스케어 데이터 리터러시의 이해'와 'AI 기반 헬스케어 데이터 가치 발굴 실무' 등이 있다.

또한 'K-MOOC 4단계 무크선도대학' 사업을 통해 'AI 로봇'을 핵심 테마로 오는 2028년까지 교육과정을 운영한다. 기술의 기초 개념부터 활용 사례까지 다루는 교육 콘텐츠를 제공하며 '모두의 피지컬 AI 로봇', '일상 속 피지컬 AI', '산업 속 피지컬 AI' 등의 강좌가 개설될 예정이다.

모든 교육과정은 무료며 K-MOOC 홈페이지에서 회원 가입 후 수강할 수 있다.

윤도영 광운대 총장은 "이번 선정은 광운대가 AI·디지털 분야 교육자원 확충과 교육 품질 고도화에 힘쓴 결실"이라며 "앞으로도 미래 산업 수요에 대응하는 혁신 교육 콘텐츠를 확대하겠다"고 말했다.

손희상 교육혁신원장은 "하이브리드·하이플렉스 교육 방식을 기반으로 고등교육과 전 국민이 함께하는 AI·디지털 융합 교육 생태계를 구축하겠다"고 강조했다.