"미래 교육환경 선도한다" 호서대, 신한은행과 업무협약 체결

강일구 호서대 총장(왼쪽)과 정상혁 신한은행장./사진제공=호서대

호서대학교가 지난 1일 아산캠퍼스 성재도서관에서 신한은행과 상호 공동발전을 위한 업무협약을 체결했다고 2일 밝혔다.

이날 행사에 강일구 호서대 총장과 정상혁 신한은행장 등 양 기관 관계자들이 참석했다. 이들은 미래사회 변화에 대응할 수 있는 교육 환경을 조성하고 학생 중심 지원 체계를 강화하기로 합의했다.

협약의 주요 내용은 △디지털 캠퍼스 조성 △학생 편의 증진 △금융서비스 확대 등이다. 아울러 대학 경쟁력 강화 및 교육·금융 분야 연계 방안에 대해 논의했다.

강 총장은 "우리 대학은 벤처정신을 바탕으로 산업이 필요로 하는 인재를 길러내며 새로운 성공 모델을 만들어가고 있다"며 "신한은행과의 협력이 학생의 도전과 성장을 뒷받침하는 든든한 기반이 되길 기대한다"고 말했다.

정 은행장은 "미래를 준비하는 인재와 대학의 성장이 지역과 산업의 경쟁력으로 이어질 수 있도록 함께 노력하겠다"며 "금융을 통해 더 많은 가능성이 연결되고 확장될 수 있도록 지원할 것"이라고 화답했다.