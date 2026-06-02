대전대 산학협력단, 'AI 글로벌 커머스 셀러 양성과정' 교육생 모집

'2026 AI 글로벌 커머스 셀러 양성과정' 교육생 모집 포스터./사진제공=대전대

대전대학교 산학협력단이 오는 13일까지 '2026 AI 글로벌 커머스 셀러 양성과정' 교육생을 모집한다고 2일 밝혔다.

이번 과정은 대전광역시와 대전 동구가 추진하는 '2026년 지역·산업맞춤형 일자리창출 지원사업'의 일환으로 마련됐다. AI 기반 디지털 커머스 실무 역량을 갖춘 청년 인재를 양성하는 것이 목표다. 과정은 대전대 산학협력단이 주관하고 교육비는 전액 무료다.

모집 대상은 대전 동구에 거주하는 18~39세 청년을 비롯해 동구 소재 대학 졸업생, 졸업예정자, 휴학생 등이다. 교육은 오는 16일부터 9월2일까지 총 180시간 규모로 진행되며 △정규교육 148시간 △기업 현장실습 32시간 △포트폴리오 발표 등으로 구성됐다.

교육과정은 실제 온라인 판매 현장에서 활용할 수 있는 실무 중심 커리큘럼으로 기획됐다. 주요 내용은 △이커머스 채널 이해 △네이버 스마트스토어·쿠팡·카페24 운영 △상품 소싱 및 키워드 전략 △상세페이지 제작 △숏폼 콘텐츠 제작 △글로벌 커머스 플랫폼 운영 △구글 Ads 광고 △브랜드 기획 전략 등이다.

이번 과정은 지역 14개 기업과 교육생을 1대 1로 매칭하는 기업 현장실습 중심으로 진행된다. 교육생은 실습 결과를 바탕으로 개인 포트폴리오를 제작할 수 있으며 수료 후 취업 및 창업 컨설팅 지원도 받을 수 있다.

안경환 책임교수는 "AI와 글로벌 커머스 역량은 청년 취·창업 시장에서 점점 더 중요한 실무 경쟁력이 되고 있다"며 "이번 과정은 청년에게 실질적인 일자리 기회를, 지역 로컬기업은 온라인 판로를 확대하는 계기가 될 것"이라고 전했다.

신청 및 자세한 내용 문의는 대전대 산학협력단 시·구 일자리 사업담당자를 통해 가능하다.