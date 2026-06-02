느린학습자 청소년 가족, 국립중앙청소년수련원과 특별한 주말 보냈다

한국청소년활동진흥원이 운영하는 국립중앙청소년수련원은 경계선지능 청소년 가족을 대상으로 '우리답게 가족캠프'를 운영했다고 2일 밝혔다./사진제공=한국청소년활동진흥원

한국청소년활동진흥원이 운영하는 국립중앙청소년수련원은 경계선지능 청소년 가족을 대상으로 '우리답게 가족캠프'를 운영했다고 2일 밝혔다.

이번 캠프는 지난달 30일부터 31일까지 지역아동센터 대전광역시지원단 소속 경계선지능 청소년과 가족을 대상으로 진행됐다. 또래관계와 사회적 상호작용에 어려움을 겪는 청소년들에게 다양한 체험활동 기회를 제공하고 보호자 대상 프로그램 운영을 통해 가족 간 소통과 관계 형성을 지원하기 위해 마련됐다.

캠프 프로그램은 청소년과 보호자 활동을 분리·통합 운영하는 방식으로 구성됐다. 청소년들은 디지털 사격과 디지털 암벽 등 신체활동 프로그램에 참여했으며, 보호자들은 부모 교육과 힐링 프로그램에 참여했다. 2일차에는 가족 구성원이 함께 참여하는 가족 운동회 프로그램도 운영됐다.

정철상 국립중앙청소년수련원 원장은 "경계선지능 청소년들이 다양한 활동을 경험하며 자신감을 얻고 가족과 함께 소통하는 시간이 됐길 바란다"며 "앞으로도 청소년과 가족이 함께 참여할 수 있는 체험 중심 프로그램을 지속 확대해나가겠다"고 말했다.