이현재 하남시장 당선인 "중단 없는 하남 발전 완성하겠다"

이현재 하남시장 당선인. /사진제공=선거캠프

이현재 경기 하남시장 당선인이 "중단 없는 하남 발전을 완성하겠다"며 민선 9기 시정 운영에 대한 의지를 밝혔다.

4일 당선 소감을 통해 "이번 승리는 개인의 승리가 아니라 시작한 일을 끝까지 완수하라는 시민들의 명령"이라며 "33만 하남시민의 기대와 열망을 가슴 깊이 새기겠다"고 말했다.

선거 기간 함께한 자원봉사자와 선거운동원에게 감사의 뜻을 전하며 "이제는 경쟁을 넘어 동행의 길로 나아가야 할 때"라고 강조했다.

그는 "저를 지지한 시민뿐 아니라 다른 후보를 선택한 시민들도 모두 소중한 하남시민"이라며 "오직 하남 발전이라는 목표 아래 화합과 협치의 시정을 펼치겠다"고 강조했다.

이 당선인은 곧바로 업무에 복귀해 시정 공백 없이 민선 9기를 이어가겠다는 뜻을 내비쳤다. 그는 "인수위원회를 꾸릴 시간을 아껴 하남 발전을 단 1초도 멈추지 않겠다"며 "시민들께 약속한 공약을 반드시 실천하겠다"고 덧붙였다.

그는 "교통 문제를 해결해 시민들의 출퇴근 불편을 줄이고, K스타월드를 성공적으로 추진해 하남을 세계적인 문화도시로 성장시키겠다"며 "교육환경 개선을 통해 아이들이 하남에서 꿈을 키우고 성장할 수 있는 기반도 마련하겠다"고 약속했다.

또 "선거 과정에서 있었던 갈등과 반목은 모두 털어내고 시민 행복과 하남 발전만 바라보겠다"며 "시민의 목소리를 최우선으로 듣고 수도권 최고의 도시 하남을 만드는 데 모든 역량을 쏟겠다"고 말했다.