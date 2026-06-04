정덕영 양주시장 당선인 "경기북부 중심도시 만들겠다"

정덕영 양주시장 당선인. /사진제공=선거사무소

정덕영 경기 양주시장 당선인(더불어민주당)이 4일 "시민이 주인인 양주, 경기북부 중심도시 양주를 반드시 만들겠다"고 향후 시정 운영 방향을 밝혔다.

정 당선인은 당선 소감을 통해 "이번 승리는 제 개인의 승리가 아니라 더 나은 내일을 만들고자 마음을 모아준 양주시민 모두의 승리"라며 "시민의 선택이 결코 헛되지 않도록 더 겸손한 자세와 무거운 책임감으로 시정을 이끌겠다"고 말했다.

향후 시정 운영 핵심 가치로 '시민 중심'을 제시했다. "모든 시민을 위한 시장이 되겠다"며 "시민의 뜻이 시정의 중심이 되고 시민의 삶이 행정의 기준이 되는 양주를 만들겠다"고 강조했다.

양주의 미래 비전으로 '경기북부 중심도시'를 제시하며 교통·경제·교육·문화·복지 분야의 대도약을 약속했다. 또한 시민과의 소통을 강화하는 열린 시정을 운영하고, 양주가 가진 역사·문화 자산을 활용해 경기북부를 대표하는 문화도시로 성장시키겠다는 계획도 내비쳤다.

정 당선인은 "오늘의 승리는 끝이 아니라 시작"이라며 "기쁨보다 책임이 먼저라는 마음으로 시민의 삶을 바꾸는 성과를 만들어 내겠다. 시민과 함께 양주의 새로운 변화를 반드시 완성하겠다"고 약속했다.