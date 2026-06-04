민경선 고양시장 당선인 "고양의 가능성 현실로…결과로 증명하겠다"

민경선 고양특례시장 당선인. /사진제공=선거캠프

민경선 경기 고양시장 당선인(더불어민주당)이 4일 "약속만 하는 시장이 아니라 결과를 만드는 시장, 보여주기식 행정이 아니라 시민이 체감하는 변화를 만드는 시장이 되겠다"고 밝혔다.

이번 선거에 대해 "단순히 시장 한 사람을 뽑는 선거가 아니라 정체된 고양을 다시 일으킬 것인가를 결정하는 선택이었다"고 평가한 뒤 "시민 여러분께서 변화와 희망을 선택해 주셨다"고 고마움을 표했다.

민 당선인은 "고양을 다시 성장시키고, 교통을 바꾸고, 청년이 떠나지 않는 도시를 만들며, 시민과 진정으로 소통하는 시장이 되라는 요구에 반드시 결과로 답하겠다"고 각오를 밝히기도 했다.

'시민과의 소통'을 시정 운영의 핵심 가치로 제시하며 "시장실 문턱을 낮추고 행정을 시민 곁으로 돌려드리겠다. 교통혁신과 일자리 창출, 미래산업 육성, 지역상권 활성화를 통해 고양의 새로운 도약을 이끌겠다"고 약속했다.

민 당선인은 "이제는 편 가르기가 아닌 통합과 협력의 시간"이라며 "저를 지지해주신 분들은 물론 다른 선택을 하신 시민들의 뜻까지 소중히 받들겠다. 108만 고양시민 모두의 시장이 되겠다"고 전했다.