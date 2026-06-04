백영현 포천시장 당선인 "시민과 함께 더 큰 성장, 더 강한 포천 만들겠다"

백영현 포천시장을 비롯한 유연미 여사(왼쪽), 김용태 국회의원(오른쪽)이 당선 확정 뒤 기념촬영을 하고 있다. /사진제공=선거사무소

백영현 경기 포천시장 당선인(국민의힘)이 4일 "시민과 함께 더 큰 성장, 더 강한 포천의 미래를 열어가겠다"고 약속했다.

"성장하는 포천의 미래를 만들고자 한마음으로 뜻을 모아주신 시민 여러분 모두의 승리이자 포천의 더 밝은 내일을 향한 희망의 결과"라고 당선 소감을 밝히며 "시민 여러분께서 보내주신 신뢰와 기대를 무거운 책임감으로 받아들이고 오직 시민과 포천 발전만을 바라보며 시정을 이끌겠다"고 덧붙였다.

백 당선인은 통합과 화합의 시정을 강조했다. 그는 "선거는 끝났지만 시민을 위한 새로운 출발은 이제 시작"이라며 "저를 지지해주신 분들의 기대는 물론 다른 선택을 하신 시민들의 목소리까지 소중히 경청하겠다"고 전했다.

이어 "선거 과정에서 제시된 다양한 의견과 바람을 시정에 적극 반영해 시민 모두가 체감할 수 있는 변화를 만들어 가겠다"며 "갈등과 분열이 아닌 화합과 통합을 바탕으로 더 강한 포천의 미래를 열어가겠다"고 약속했다.

백 당선인은 "초심을 잃지 않고 더 낮은 자세로 시민 곁에서 함께하겠다. 시민의 행복과 포천의 발전을 위해 말보다 실천으로 보답하는 시장이 되겠다"는 다짐과 함께 "시민 여러분과 함께 더 큰 성장, 더 강한 포천을 만들어 가겠다. 포천의 새로운 도약을 위해 모든 역량을 쏟겠다"는 각오를 내놨다.