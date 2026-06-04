안산시 최초 연임 시장 이민근 "ASV 경제자유구역 완성, 대도약 시작"

이민근 국민의힘 경기 안산시장 후보(가운데)가 당선 확정 후 축하를 받으며 지지자들과 기념촬영을 하고 있다./사진제공=안산시

이민근 국민의힘 경기 안산시장 후보가 4일 당선을 확정 지으며 시 최초 연임시장이 됐다.

이 당선인은 "안산사이언스밸리(ASV) 경제자유구역 지정을 완성해 대한민국 최고의 미래산업도시를 만들겠다"며 "주거·교통·복지 전반을 혁신해 수도권 최고의 명품 도시를 시민 눈앞에 증명해 보일 것"이라고 밝혔다.

이 당선인은 "선거 과정에서의 갈등과 분열을 털어내고 오직 안산의 발전과 시민의 행복을 위해 하나로 뭉치는 통합 시정에 펼치겠다"고 강조했다.

민선 9기 시정에는 '안산 대도약'을 새 비전으로 내걸었다. 핵심 전략으로 'S.M.A.R.T.한 혁신'과 'W.I.S.E.D.O.M.(와이즈덤) 9대 전략'을 제시하며 굵직한 경제·산업 청사진을 내놨다.

이 당선인은 "선거 기간 내내 '행정은 말이 아니라 결과로 증명하겠다'고 약속드렸다"면서 "앞으로도 보여주기식 정치에 한눈팔지 않고, 오직 시민의 삶을 바꾸는 실천과 묵직한 결과물로 보답하겠다"고 밝혔다.

이어 "안산의 변화는 이제부터가 진짜 시작이며, 하나 된 안산이어야 단단한 미래를 만들 수 있다"면서 "시작된 변화를 완벽하게 완성하라고 현명한 연임을 선택해 주신 만큼, 제 모든 것을 바쳐 다시 뛰겠다"고 포부를 밝혔다.