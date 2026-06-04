군 복무 중 진로 설계...인하공전, 군 장병 항공산업 취업 돕는다

이경태 항공경영학과 교수가 병영이행 청년들을 대상으로 강연하고 있다./사진제공=인하공전

인하공업전문대학이 지난달 15일 인천해역방어사령부 226전진기지대에서 병역이행 청년을 대상으로 항공산업 직무 특강을 실시했다고 4일 밝혔다.

이날 행사는 고용노동부가 지원하는 '대학일자리플러스센터 사업'의 일환으로 마련됐다. 군 복무 중인 청년이 전역 후 진로를 설계하고 항공산업 분야에 취업할 수 있도록 돕는 것이 목표다.

특강에는 인천 지역 해군 부대 장병 30여명이 참여했으며, 이경태 항공경영학과 교수가 강사로 나서 항공산업의 구조와 주요 직무, 항공 분야 취업 준비 방향 등을 설명했다.

특강 후에는 항공운항과와 항공경영학과 재학생 홍보대사들이 참여한 Q&A와 멘토링 시간이 이어졌다. 학생들은 전공 선택 과정, 대학 생활, 항공 분야 진로 준비 경험 등을 공유했다.

용승림 인하공전 학생성공처장은 "이번 특강이 병역이행 청년의 전역 후 진로 탐색과 취업에 도움 되길 바란다"라며 "앞으로도 대학일자리플러스센터를 중심으로 청년층을 위한 다양한 진로·취업 지원 프로그램을 운영하겠다"고 전했다.