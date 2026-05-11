'제대군인 고용 우수기업' 11일부터 신청 접수…금리 우대 등 혜택

국가보훈부가 11일부터 오는 7월 20일까지 '2026 제대군인 고용우수기업 인증' 신청·접수를 진행한다.

보훈부는 중·장기복무 제대군인의 일자리 창출을 위해 2015년부터 제대군인 고용우수기업 인증제를 시행하고 있다. 인증제를 통해 확보된 일자리에 지속 취업할 수 있는 연결고리를 마련하고 기업이 제대군인 채용에 적극 나설 수 있는 환경을 조성하기 위함이다.

현재 제대군인 고용우수 인증기업은 시중은행의 여신지원 시 금리 우대를 비롯해 관세 조사유예, 방위사업청 및 지방자치단체 우수기업 선정 평가 시 가점 부여 등의 우대지원을 받을 수 있다.

신청 희망 기업은 오는 7월 20일까지 신청서류를 준비해 한국경영인증원 제대군인 고용 우수기업 인증사무국에 전자우편으로 제출하면 된다.

보훈부는 내달 4일 인증설명회를 온라인으로 개최해 제대군인 고용우수기업 인증제도와 인증기준 등 세부 사항을 안내할 예정이다. 신청기업을 대상으로 한국경영인증원에서 심사·심의를 거쳐 오는 9월 인증기업을 발표한다.

평가지표는 중·장기복무 제대군인 고용인 수와 우대채용 현황, 제대군인지원센터 협력 정도, 근속 기간, 근로 만족도, 기업 재무 건전성 등이다. 최종 인증기업에 대해서는 오는 10월 국가보훈부 장관 인증패와 인증 현판을 수여할 계획이다.

권오을 보훈부 장관은 "제대군인이 안정적으로 사회에 정착할 수 있도록 문을 열어주는 기업은 국가안보의 또 다른 동반자"라며 "우수한 역량을 갖춘 제대군인들이 사회 곳곳에서 제 역할을 다할 수 있도록 다양한 우대 지원책을 발굴하는 등 최선의 노력을 다할 것"이라고 밝혔다.