우상호 힘싣는 정청래..."도민 눈 번쩍 뜨이게 강원 발전시킬 것"

[춘천=뉴시스] 김금보 기자 = 정청래(왼쪽) 더불어민주당 대표 겸 중앙선거대책위원회 총괄 상임 위원장과 우상호 강원도지사 후보가 11일 오전 강원도 춘천시 동면 춘천스카이컨벤션 웨딩홀에서 열린 현장 중앙선거대책위원회의장으로 이동하고 있다. 2026.05.11. [email protected] /사진=김금보

더불어민주당이 첫 선거대책위원회(선대위) 회의를 강원도에서 개최했다. 정청래 민주당 대표는 "민주당과 이재명 정부가 강원도에 쏟는 정성을 받아주시라 생각한다"며 우상호 강원지사 후보를 지원 사격했다.

정 대표는 11일 오전 강원 춘천에서 열린 현장 중앙선대위 회의에서 "(정부·여당의) 강원도에 대한 사랑은 잠시 왔다 가는 바람이 아니다. 끊임없이 강원도에 대한 애정과 비전을 제시하겠다"며 이같이 말했다.

정 대표는 "첫 선대위 회의 장소로 강원도를 선택한 이유는 이번 지방선거를 통해 강원도민들께서 눈이 번쩍 뜨일 만큼 강원도를 발전시키겠다고 약속드리기 위해서다. 또 이번 지방선거 민주당 제1호 공천자인 우 후보에 대한 당의 신뢰와 기대를 보여드리기 위한 것"이라고 밝혔다.

그러면서 "이재명 정부 초대 정무수석으로 민주당 4선 국회의원을 지낸 우상호 후보야말로 강원도를 발전시킬 적임자이고 이 대통령의 약속을 지켜낼 수 있는 후보"라며 "평화에 대한 이재명 정부의 노력이 코리아 리스크를 줄였다. 강원도는 코리아 프리미엄 시대를 여는 평화의 중심지가 될 것"이라고 강조했다.

정 대표는 "올해 강원특별자치도법 3차 개정을 통과시켰고 강릉 지역 물 부족 사태 때 이 대통령도 오시고 저도 찾았다. 근본적인 물 부족 사태 해결을 위한 대책도 마련했다"며 "강원도 발전을 위해 끊임없이 관심을 쏟겠다"고 약속했다.

우 후보는 "강원도에서 변화의 바람이 불고 있다. 지난 4년간 2년 연속 마이너스 성장과 인구 유출로 소멸 위기에 직면한 강원도에 리더십 교체가 필요하다고 하는 요구가 전 지역에서 들끓고 있다"며 "전 자신 있다. 당선 즉시 첨단 대기업들을 유치하고 강원도형 산업을 육성하겠다. 좋은 일자리를 만들어서 청년들이 떠나지 않을 수 있도록 하겠다"고 말했다.