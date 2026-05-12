친한계 한지아, 정형근 위촉 한동훈에 "급할 때도 원칙·선 지켜야"

(서울=뉴스1) 김명섭 기자 = 한지아 국민의힘 국회의원이 8일 서울 용산구 대한의사협회에서 열린 2026년도 의료계 신년하례회에서 축사를 하고 있다. 2026.1.8/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(서울=뉴스1) 김명섭 기자

친한(친 한동훈)계로 분류되는 한지아 국민의힘 의원이 한동훈 무소속 부산 북구갑 후보 캠프의 정형근 전 의원 후원회장 위촉 논란과 관련해 "급할 때도 원칙과 선은 지켜야 한다"고 말했다.

한 의원은 12일 MBC '뉴스투데이' 인터뷰에서 정 전 의원 후원회장 위촉 논란에 대해 "대한민국 정치인이라면 사실 지켜야 될 원칙과 선이 있다고 생각한다"며 이같이 밝혔다. 이어 "그러기 위해선 주변에서 그런 것들을 굳건하게 지킬 수 있도록 역할을 해야 되고 거기엔 정치인 한지아도 포함되는 것 같다"며 "제가 더 노력하겠다"고 했다.

진행자가 '적합하지 않다고 판단한다고 이해해도 되느냐'고 묻자 한 의원은 "민주주의의 최종 목표는 인권 아니겠느냐"며 "그런 것들이 굳건할 수 있게 우리가 노력해야 된다"고 답했다. 또 "정형근 후원회장 임명에 대해서는 사전에 알지 못했지만 저도 주변에서 더 건강한 목소리를 내도록 노력하겠다는 말씀을 드린다"고 했다.

한 의원은 진행자가 '한 후보에게 철회를 요구할 계획이 있느냐'고 재차 묻자 "여기서 공개적으로 말씀드리기는 어렵지만 제가 더 노력해야 될 것 같다"며 즉답을 피했다. 이어 "필요하면 전달을 해야 되겠죠"라고 말했다.

한 의원은 이날 인터뷰에서 한 후보에 대한 지지 의사도 거듭 밝혔다. 그는 "법치주의, 자유민주주의에 대한 가치, 따뜻한 공동체를 구현하겠다는 의지 등에 있어 한 전 대표와 큰 차이가 없다고 생각한다"며 "그런 면에서는 지지한다"고 말했다.

다만 현재 공식적인 선거운동이나 캠프 역할은 맡고 있지 않다고 선을 그었다. 그러면서도 "조용히 돕고 도울 수는 있다고 생각한다"며 "필요하다면 부산에도 적극적으로 갈 생각"이라고 했다.

당내 징계 가능성 질문에 대해선 "장동혁 대표 체제에서는 당과 다른 목소리에 대해서 철저하게 경고를 했다"고 주장했다. 또 "국민의힘 안에는 비상계엄을 옹호하는 세력들, '윤어게인'을 지지하는 세력들이 있다"며 "국민께서 정교한 심판을 내려주시고 보수진영 전체를 봐주시길 부탁드린다"고 말했다.

홍준표 전 대구시장이 한 의원 등을 겨냥해 '비례대표를 폐지해야 한다'고 비판한 데 대해서는 "구태 정치를 폐지해야 된다고 생각한다"고 반박했다. 이어 "홍준표 전 대표 같은 경우에도 무소속으로 공천에 불복해 탈당하지 않았느냐"며 "보수의 어른으로서 조금 더 화해와 화합의 메시지를 내주셨으면 하는 바람"이라고 말했다.