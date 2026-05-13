청와대, 삼성전자 파업 초읽기에 "대화로 해결하도록 적극 지원"

[서울=뉴시스] 최동준 기자 = 강유정 수석대변인이 13일 청와대에서 한-폴란드 정상회담 등 현안 관련 브리핑을 하고 있다. 2026.04.13. [email protected] /사진=최동준

청와대가 노동조합(노조)으로부터 파업이 예고된 삼성전자에 대해 "대화로 해결할 수 있도록 정부가 적극 지원할 것"이라고 강조했다.

강유정 청와대 수석대변인은 13일 청와대에서 브리핑을 통해 삼성전자 파업 관련 질문을 받고 "파업까지 시간이 남아있다"며 이같이 밝혔다.

강 수석대변인은 "사후 조정이 종료되긴 했지만 아직 시간이 남아있는 만큼 노사가 대화로 문제를 풀 수 있도록 지원할 것"이라며 "아직 노사 대화의 시간이 남아있다"고 밝혔다.

삼성전자 노조(초기업노조)는 이날 중앙노동위원회에 사후조정 중단을 요청하고 협상 결렬을 선언했다. 이날 최승호 초기업노조 위원장은 "노사의 이견이 좁혀지지 않았다"며 "정당하게 파업권을 얻은 만큼 적법하게 쟁의행위를 진행하겠다"고 밝혔다. 노조는 오는 21일부터 총파업에 돌입하겠다고 예고했다.

삼성전자 노조는 성과급 상한제 폐지, 영업이익의 15% 성과급 지급 등을 요구 중인 것으로 알려졌다. 지난달 23일에는 조합원 약 4만 명이 삼성전자 평택 사업장 앞에서 투쟁 결의대회도 열었다.

삼성전자가 파업 초읽기에 들어서면서 정부가 긴급조정권을 발동할 지에 관심이 쏠린다. 긴급조정권은 노동조합 및 노동관계조정법(노조법) 제 76조에 근거한 제도로 쟁의행위(파업)가 국민의 일상생활을 위태롭게 하거나 국민경제를 현저히 해칠 우려가 있을 경우 고용노동부 장관이 발동할 수 있는 예외적 조치다.

결정권을 쥔 고용노동부는 일단 신중한 입장이다. 김영훈 고용노동부 장관은 이날 유튜브 '장윤선의 취재편의점'에 나와 긴급조정권 카드를 검토 중인지를 묻는 질문에 "대화가 절실하다"며 "밤을 새워서라도 해야 한다"고 밝혔다.