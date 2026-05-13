신임 국회의장에 '명심' 6선 조정식 당선…"국민주권국회 만들 것"

[서울=뉴시스] 고승민 기자 = 조정식 더불어민주당 국회의장 후보가 13일 서울 여의도 국회에서 열린 제22대 국회 더불어민주당 후반기 국회의장단 후보자 선출 의원총회에서 정견발표를 하고 있다. 2026.05.13. [email protected] /사진=고승민

조정식 더불어민주당 의원이 제22대 국회 후반기 국회의장 후보로 당선됐다.

소병훈 민주당 중앙당 선거관리위원장은 13일 오후 서울 여의도 국회 본관에서 국회의장단 선출을 위한 의원총회에서 "조정식 후보가 과반 득표로 신임 국회의장에 당선됐다"고 밝혔다. 민주당 국회부의장 선거에서는 남인순 의원이 당선됐다.

조 후보는 이날 국회의원 선거에 앞서 정견발표를 통해 "빛의 혁명으로 대한민국이 다시 세워졌다. 일 잘하는 정부가 무엇인지 증명하고 있는 이재명 대통령, 이재명정부와 함께 대한민국 대전환을 완성하고 국민주권국회를 이룰 것"이라고 말했다.

국회의장은 관례로 원내 1당이 맡는다. 1당이 후보로 내세운 이는 국회 본회의에선 진행되는 무기명 투표에서 과반 득표를 할 경우 국회의장에 당선된다. 사실상 당내 경선이 본선인 셈이다.

민주당은 사상 처음으로 국회의장단 선출에 권리당원 투표를 반영했다. 전날 오후 6시까지 진행한 권리당원 온라인 투표 결과에 이날 의원들 투표 결과를 합산했다. 투표 비율은 국회의원 80%, 권리당원 20% 등이다.

새 국회의장단은 오는 20일 국회 본회의 표결을 거쳐 최종 확정된다.