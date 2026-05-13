"유학생 정주 돕는다" 백석대·백석문화대, 지역 외식업계 등과 협약

백석대·백석문화대와 한국외식업중앙회 천안시지부, 글로벌엠피씨·메이드인케이, 탤런트링크 관계자들이 업무협약 후 기념촬영하고 있다./사진제공=백석대·백석문화대

백석대학교·백석문화대학교가 지난 7일 교내 자유관에서 지역 외식업계 및 AI 기업들과 외국인 유학생의 안정적인 아르바이트 및 취업 지원을 위한 업무협약을 체결했다고 13일 밝혔다.

이날 행사에 송기신 백석대 총장과 이경직 백석문화대 총장을 비롯해 유규상 한국외식업중앙회 천안시지부 회장, 김인배 글로벌엠피씨㈜·㈜메이드인케이 대표이사, 탁경만 ㈜탤런트링크 대표이사 등이 참석했다.

이들은 외국인 유학생의 생활 안정을 돕고 취업 역량을 강화해 지역 외식업계의 인력난을 해소하기로 합의했다.

협약의 주요 내용은 △외국인 유학생·졸업생을 위한 취업 지원 프로그램 운영 △직업 교육 및 자격증 취득 과정 기획 △외식업계 구인처 발굴 △불법체류 및 임금체불 예방 홍보 △한국어 교육과 직업 기초 교육 제공 △해외 홍보 활동 지원 △AI 기반 자동 매칭 시스템을 통한 취업 기회 제공 △비자 신청·변경 업무 지원 등이다.

김범준 백석대 국제교류본부장은 "유학생의 진로 설계부터 지역사회 정착까지 이어지는 지원 체계를 구축하겠다"며 "다양한 기관·기업과 협력해 글로벌 인재를 양성하고 지역사회 상생 발전에 기여할 것"이라고 말했다.