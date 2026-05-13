이재명 대통령 "조선업 고용 구조 불안…생태계 발전에 관심 가져야"

(울산=뉴스1) 이재명 기자 = 이재명 대통령이 13일 호텔현대 바이 라한 울산에서 열린 K-조선 미래비전 간담회에서 발언하고 있다. 2026.5.13/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(울산=뉴스1) 이재명 기자

이재명 대통령이 조선 산업의 중심지인 울산을 찾아 "정부로서 조선 산업 생태계 유지 발전에 많은 관심을 가져야 한다"고 강조했다.

이 대통령은 13일 울산광역시에서 열린 'K-조선 미래비전 간담회'에 참석해 "대한민국 산업에 여러 영역이 있긴 하지만 그 중에서도 조선 산업이 가진 특징은 경기에 많이 노출된다는 점"이라며 이같이 밝혔다.

이날 간담회는 친환경 선박 등 고부가선박을 중심으로 한 글로벌 발주 증가 추세와 주요국들과의 협력 확대 등 K-조선의 기회 요인을 논의하기 위해 마련됐다. 또 치열한 수주 경쟁, 취약한 중소조선과 기자재 생태계, 숙련 인력 부족 등 위기 요인이 공존하는 상황에서 K-조선이 한 단계 더 도약하는 미래 전략도 다뤄졌다.

간담회에는 대형·중형·소형 조선사와 사내외협력사, 기자재 업체, 금융기관, 조선소 노동자 대표 등 조선산업 생태계 전반의 관계자들이 참석했다.

이 대통령은 "(조선 산업은) 호황과 불황이 왔다갔다 하다보니 고용 문제가 언제나 현안"이라며 "불황기에는 견뎌내기 어렵고 호황기에는 인력이 부족하다. 그러다보니 산업 현장이 다층화되고 고용 구조가 불안정해지는 문제점이 있는 것 같다. 이것은 누구의 잘못도 아니고 산업의 특성인 것 같다"고 말했다.

이어 "관련 기업, 하청업체, 협력사들도 큰 경기 변동에 노출되다 보니 다들 어려워지는 것 같다"며 "조선 산업은 매우 중요한 산업인데 이런 위험에 노출돼 있어서 정부의 역할과 노력이 중요한 것 같다. 현장에 자율적으로 맡겨놓는다고 해결되지 않을 것 같아서 정부가 많은 관심을 가져야 된다고 생각한다"고 했다.

그러면서 "요즘은 국제 경쟁이 단순한 상품 경쟁이 아니라 결국 생태계 경쟁인 것 같다"며 "그 생태계 없이 특정 상품, 특정 기업을 중심으로 가다보면 어려운 상황을 견뎌내기 어렵지 않나 싶다"고 했다.

이 대통령은 "'마스가'(MASGA·미국 조선업을 다시 위대하게)라고 해서 미국 대규모 투자 사업의 핵심 아이템으로 조선 산업이 선정돼 있다"며 "대한민국과 미국 간 투자 협력의 가장 중요한 부분이 조선 산업"이라고 했다.

또 "앞으로 튼튼한 생태계가 구축돼 성장의 과실이 골고루 나눠지고 회사 내에서 사용자와 노동자가 함께 그 과실을 누릴 수 있는 시스템을 만드는 것도 중요한 일일 것 같다"며 "국가가 해야 할 많은 일들이 있지만 중요한 일은 삶의 환경을 개선하는 것이다. 그러려면 산업과 기업의 일자리를 늘려야 한다"고 했다.

이어 "지금은 조선업계가 어려운 환경을 잘 넘어가서 꽤 괜찮은 환경이 됐지만 언제 어떻게 될지 알 수 없는 게 조선업의 특성"이라며 "잘 나갈 때 잘해야 된다고 그러지 않나. 우리가 어려운 시기도 잘 대비해야 할 것 같고 불안정에 빠지지 않게 잘 준비하는 것도 논의해 보자"고 덧붙였다.