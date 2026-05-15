李대통령, '스승의 날' 맞아 초등학교 은사 오찬…"선생님 고맙습니다"

[안동=뉴시스] 조성우 기자 = 이재명 더불어민주당 대선후보가 1일 오전 경북 안동시 웅부공원에서 열린 유세에서 이 후보의 초등학교 은사인 박병기 씨로부터 대선 후보 모의 성적통지표를 받고 기념촬영하고 있다. 2025.06.01. /사진=조성우

이재명 대통령이 스승의날을 맞아 고향인 경북 안동에서 은사인 박병기 선생과 삼계초등학교 동문들을 만나 오찬을 함께했다.

안귀령 청와대 부대변인은 15일 서면브리핑을 통해 " 박병기 선생님은 이재명 대통령의 모교인 삼계초등학교에서 6학년 담임을 맡았던 은사"라며 이같이 밝혔다.

안 부대변인에 따르면 동문들은 식당에 도착한 이 대통령을 따뜻한 박수로 맞이했다. 이 대통령은 박 선생에게 "선생님 건강하시죠?"라고 안부를 건넸고, 동문들에게는 "옛날이나 지금이나 하나도 안 변했다"며 웃음 섞인 인사를 전했다.

이재명 대통령은 박 선생의 가슴에 카네이션을 달은 뒤 "선생님, 정말 고맙습니다"라고 말하며 꼭 안았다. 동문들 역시 "스승의 은혜에 감사드린다"라는 인사와 함께 꽃바구니를 전달했다. 박 선생은 "이런 자리를 마련해줘서 정말 감사하다"며 "오늘 정말 행복한 날"이라고 말했다.

이 대통령은 불고기, 두부김치, 배추전 등으로 오찬을 함께했다. 안 부대변인은 "학창 시절 추억과 서로의 근황에 대한 이야기를 나눴다"라며 "식사 내내 웃음이 끊이지 않았고, 이야기가 오갈 때마다 화기애애한 분위기가 계속됐다"고 밝혔다.

한 동문이 "선생님, 저 기억하세요?"라고 묻자 박 선생은 "세월이 지나 혹시 못 알아볼까봐 졸업앨범을 다시 펼쳐보고 공부하고 왔다"고 답해 웃음이 터지기도 했다.

안 부대변인은 이 대통령과 박 선생, 동문들이 어린 시절 추억을 함께 떠올리며 즐거운 시간을 보냈다고 전했다. 안 부대변인은 "오랜만에 마주한 친구들은 서로의 얼굴을 바라보며 반가움을 나눴고, 박 선생은 제자들의 이야기를 하나하나 귀 기울여 들으며 따뜻한 미소를 지었다"고 했다.

박 선생은 "정말 감격스럽다"며 "어떤 선생님이 이런 영광을 누릴 수 있을까 싶다"고 눈시울을 붉혔다. 이어 이 대통령에게 "나라를 제자리로 잡아줘서 고맙다"며 "가는 곳마다 '이재명 잘한다'는 이야기가 많이 들려 기분이 참 좋다"고 말했다. 또한 "끝까지 지금처럼 멋지게 해내리라 믿는다"며 "고향의 발전을 위해서도 각별히 힘써달라"고 당부했다.

이 대통령은 "선생님께 다시 한번 감사드린다"고 말했습니다. 이어 "친구들도 이렇게 함께해줘서 정말 반갑고 고맙다"며 "좋은 세상에서 모두 건강하게 잘 살아 가자"고 인사를 전했다. 안 부대변인은 "이재명 대통령과 박병기 선생님, 동문들은 밝은 웃음 속에 함께 사진을 촬영하고 뜻깊은 시간을 마무리했다"고 밝혔다.

이 대통령은 이날 소셜미디어(SNS)에 교육 환경 개선 의지를 밝히기도 했다. 이 대통령은 "우리 선생님들이 교육에 온전히 전념할 수 있는 더 나은 환경을 만들기 위해 최선을 다하겠다"며 "선생님들의 열정과 사명감이 결코 사그라들지 않도록 실질적인 지원과 변화를 지속적으로 만들어 가겠다"고 했다.