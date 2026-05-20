與, 삼성 파업 유보 결정에 "정부 노력과 노사의 결단 높이 평가"

[수원=뉴시스] 김종택기자 = 여명구 삼성전자 DS(디바이스솔루션·반도체 사업 담당) 피플팀장(왼쪽)과 최승호 삼성그룹 초기업노동조합 삼성전자지부 위원장이 20일 오후 경기 수원시 장안구 경기지방고용노동청에서 열린 삼성전자 노사교섭 결과 브리핑에서 합의안에 서명을 하고 있다. (공동취재) 2026.05.20. [email protected] /사진=김종택

더불어민주당이 삼성전자 노사가 잠정 합의에 도달한 것에 대해 "환영한다. 파업을 막기 위한 정부의 노력과 노사의 결단을 높이 평가한다"고 밝혔다.

박해철 민주당 중앙선거대책위원회 대변인은 20일 밤 서면 브리핑을 통해 "삼성전자 노사가 파업을 하루 앞두고 잠정 합의안을 도출했다. 내일(21일)부터 예고됐던 파업은 유보됐고 노조는 잠정 합의안에 대해 22~27일 조합원 찬반투표에 돌입하게 된다"며 이같이 전했다.

박 대변인은 "아직 조합원 투표가 남았지만 이번 합의는 극한 대립과 파업에 대한 국민적 우려 속에서도 대화와 조정을 통해 해법을 마련할 수 있음을 보여준 의미 있는 결과"라며 "특히 3차 중앙노동위원회 사후 조정까지 불발되고 당장 몇 시간 뒤 파업이라는 긴박한 상황에서 장관이 직접 교섭 조정에 나서며 혼신의 노력을 다한 점은 국민께 칭찬받아 마땅할 성과"라고 강조했다.

박 대변인은 "정부의 적극적인 중재와 함께 노사 자율교섭 과정에서 끝까지 대화의 끈을 놓지 않고 타협과 결단을 선택한 노사 양측의 책임 있는 자세에도 감사와 환영의 뜻을 전한다"며 이번 합의를 통해 노동자의 정당한 권리와 기업의 지속가능한 성장이라는 과제를 충돌이 아닌 타협으로 풀어낼 수 있다는 걸 재차 확인했다"고 했다.

이어 "글로벌 반도체 경쟁이 갈수록 치열해지는 상황에서 생산 현장의 안정과 노사 간 신뢰 회복은 대한민국 산업 경쟁력과 대외신인도에 큰 보탬이 될 것"이라며 "민주당은 이번 합의를 바탕으로 노사 상생의 문화가 산업 전반에 뿌리내리도록 노력하고 노동이 존중받고 기업이 안정적으로 성장할 수 있는 진짜 대한민국으로 더욱 단단하게 나아갈 것"이라고 덧붙였다.