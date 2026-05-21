장동혁, 지나가는 정청래 보고 "소리나 지르자…강한 충남 만들 후보는?"

[공주=뉴시스] 강종민 기자 = 장동혁 국민의힘 대표가 21일 충남 공주 산성시장을 찾아 유권자들에게 지지를 호소하고 있다 2026.05.21. [email protected] /사진=강종민

정청래 더불어민주당 대표와 장동혁 국민의힘 대표가 6·3 지방선거 공식 선거운동 첫날 충남 공주에서 유세 중 마주쳤다.

연설 중이던 장 대표는 "이재명 대통령의 재판을 다시하게 만들 사람이 누구냐"며 김태흠 충남지사 후보와 윤용근 충남 공주·부여·청양 국회의원 후보 연호를 유도했고, 정 대표는 장 대표를 향해 손을 흔들었다.

장 대표는 21일 오후 충남 공주 산성시장 앞에서 지원 유세에 나서 며 "민주당이 하는 짓을 보면 도저히 화가 치밀어 잠이 안오지 않나. 잘 싸우는 사람이 필요해 윤 후보를 국회로 좀 꼭 데려가야겠다"고 말했다.

장 대표는 충청도 사투리를 섞어가며 "윤 후보에 자랑을 하려고 잔뜩 써왔다. 근데 여기 어르신들이 상대 후보가 하도 시원찮아서 할 필요가 없대서 얘기 안하겠다"고 했다. 이어 "이재명 대통령 재판을 꼭 다시하게 만들 사람이 누구냐"고 했다.

(공주=뉴스1) 신웅수 기자 = 정청래 더불어민주당 대표가 6·3 지방선거 공식 선거운동이 시작된 21일 충남 공주시 공주산성시장을 찾아 각각 지원유세를 하던 중 장동혁 국민의힘 대표의 유세 현장을 지나치고 있다. 2026.5.21/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(공주=뉴스1) 신웅수 기자

이 순간 장 대표 유세차 맞은편으로 정 대표가 지나갔다. 정 대표는 박수현 민주당 충남지사 후보와 김영빈 충남 공주·부여·청양 국회의원 후보 지원 유세를 마친 뒤 시장을 돌아보던 중이었다. 정 대표는 장 대표가 유세하는 현장을 지켜보며 손을 흔들었다.

정 대표가 지나가는 모습을 보자 국민의힘 지지자들은 "공소취소 반대", "재판취소 반대" "야 이 나쁜 X들아' 등 항의하는 목소리가 터져 나왔다.

정 대표와 눈이 마주친 장 대표는 웃으며 지지자들을 향해 "이럴 때 우리 한 번 소리나 지르자. 충남을 제대로 발전시킬 도지사 후보가 누구냐"며 김태흠 후보 연호를 유도했다. 또 "공주시를 발전시킬 깨끗하고 능력있는 후보가 누구냐"며 윤 후보 지지를 호소했다.

장 대표는 "저만 보는 분들은 제가 왜 저렇게 소리지르나 할텐데, 좀 전에 민주당 당대표부터 도지사 후보, 민주당 사람들이 쭉 지나가서 들으라고 한 것"이라며 "공주가 양반의 도시라 조용하게 유세하고 가려 했더니 누가 이리로 민주당 지나가라 그랬나. 꼭 허락도 안받고 이리로 지나간다"며 농담을 했다.

정 대표와 민주당 유세 인원이 지나간 뒤 장 대표는 "이번 지방선거는 대한민국 미래가 달려있는 선거"라며 "민주당을 보니 대통령부터 전국에 나온 후보들 기본 전과 4범은 돼야 선거에 출마할 수 있다. 이번에 제대로 심판해주셔야 하지 않겠냐"고 목소리를 높였다.