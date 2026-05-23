국민의힘 "盧 꿈꾼 '통합' 앞장설 것…고인의 염원 '협치' 실천해야"

(김해=뉴스1) 윤일지 기자 = 고(故) 노무현 전 대통령 서거 17주기 추도식을 하루 앞둔 22일 오후 경남 김해 봉하마을을 찾은 걸어서 봉하의 품속으로 7기 회원들이 노 전 대통령 묘역을 참배하고 있다. 2026.5.22/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(김해=뉴스1) 윤일지 기자

국민의힘이 "노무현 전 대통령 서거 17주기, 대립의 정치를 넘어 상생의 미래로 나아갈 것"이라며 "고인이 꿈꿨던 '통합의 대한민국'을 만드는 데 앞장서겠다"고 다짐했다.

박성훈 국민의힘 중앙선거대책위원회 공보단장은 23일 논평을 통해 "노 전 대통령 서거 17주기를 맞아 삼가 고인의 영면을 기원하며 권양숙 여사를 비롯한 유가족들께도 깊은 위로의 말씀을 전한다"며 이같이 적었다.

박 단장은 "오랜 시간이 흐른 지금도 국민은 고인이 한국 정치에 남긴 깊은 족적을 기억하고 있다. 정파를 초월해 국익을 최우선으로 뒀던 고인의 '통합과 상생'의 정신은 갈등과 반목으로 점철된 작금의 우리 사회에 무거운 울림을 던져주고 있다"며 "'내가 잘 살기 위해 네가, 우리가 함께 잘 살아야 한다'는 상생의 가치가 얼마나 존중되고 있는지 정치권 전체가 뼈아프게 되새겨봐야 할 시점"이라고 했다.

이어 "진정으로 '노무현 정신'을 계승하는 길은 고인이 그토록 염원했던 민생을 위한 협치를 현장에서 실천하는 것임을 잊지 말아야 할 것"이라며 "대립의 정치를 넘어 상생의 미래로 나아갈 것을 다짐한다"고 덧붙였다.