정원오 "盧 사람 사는 세상의 꿈, 시민이 주인인 서울로 완성할 것"

(서울=뉴스1) 오대일 기자 = 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 22일 서울 광진구 지하철 2호선 구의역에서 열린 구의역 참사 10주기 추모문화제에서 임을 위한 행진곡을 부르고 있다. 2026.5.22/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(서울=뉴스1) 오대일 기자

정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 "노무현 전 대통령의 꿈 '사람 사는 세상'은 안심할 수 있는 일상에서 시작된다. 그 꿈을 시민이 주인인 서울로 완성할 것"이라고 다짐했다.

정 후보는 23일 SNS(소셜미디어)에 "노 전 대통령이 우리 곁을 떠난 지 어느덧 열일곱 해가 흘렀지만 노 전 대통령이 품었던 꿈은 아직도 빛을 잃지 않고 우리 가슴 깊은 곳에 살아 있다"며 이같이 적었다.

정 후보는 "노 전 대통령이 강조한 사람 사는 세상은 돈과 권력이 아니라 사람의 가치가 존중받는 세상이다. 우리 사회가 여전히 향해야 할 길"이라며 "올해 추모의 슬로건은 '내 삶의 민주주의, 광장에서 마을로'다. 광장을 밝혔던 빛의 혁명이 이제 시민의 삶 속에서 더 밝게 빛나고 시민의 삶에 맞닿은 행정으로 꽃피워야 한다"고 강조했다.

정 후보는 "내 삶에서 민주주의가 꽃피기 위해서는 시민의 생명과 안전부터 지켜져야 한다. 안전하지 않은 골목, 안전하지 않은 일터, 안전하지 않은 집에서는 누구도 온전한 삶을 누릴 수 없다"며 "사람 사는 세상은 시민의 하루가 안전하게 지켜질 때 비로소 시작된다"고 했다.

정 후보는 "저는 성동에서 12년 동안 그 믿음을 행정으로 실천해왔다. 이제 그 믿음을 서울에서 크게 키울 것"이라며 "화려한 치적보다 시민의 하루를 먼저 살피고 눈에 잘 띄지 않는 위험부터 챙기겠다. 사람 사는 세상의 기본이 서울의 모든 곳에서 구현되게 하겠다"고 했다.

이어 "말보다 실천으로 구호보다 실력으로 증명하겠다"며 "시민의 생명과 안전을 지키는 서울, 시민의 삶을 든든히 뒷받침하는 서울을 만들겠다"고 덧붙였다.