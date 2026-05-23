글자크기

정원오 "盧 사람 사는 세상의 꿈, 시민이 주인인 서울로 완성할 것"

 >  the300

정원오 "盧 사람 사는 세상의 꿈, 시민이 주인인 서울로 완성할 것"

김도현 기자
2026.05.23 09:43

[the300]

(서울=뉴스1) 오대일 기자 = 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 22일 서울 광진구 지하철 2호선 구의역에서 열린 구의역 참사 10주기 추모문화제에서 임을 위한 행진곡을 부르고 있다. 2026.5.22/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(서울=뉴스1) 오대일 기자
(서울=뉴스1) 오대일 기자 = 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 22일 서울 광진구 지하철 2호선 구의역에서 열린 구의역 참사 10주기 추모문화제에서 임을 위한 행진곡을 부르고 있다. 2026.5.22/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(서울=뉴스1) 오대일 기자

정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 "노무현 전 대통령의 꿈 '사람 사는 세상'은 안심할 수 있는 일상에서 시작된다. 그 꿈을 시민이 주인인 서울로 완성할 것"이라고 다짐했다.

정 후보는 23일 SNS(소셜미디어)에 "노 전 대통령이 우리 곁을 떠난 지 어느덧 열일곱 해가 흘렀지만 노 전 대통령이 품었던 꿈은 아직도 빛을 잃지 않고 우리 가슴 깊은 곳에 살아 있다"며 이같이 적었다.

정 후보는 "노 전 대통령이 강조한 사람 사는 세상은 돈과 권력이 아니라 사람의 가치가 존중받는 세상이다. 우리 사회가 여전히 향해야 할 길"이라며 "올해 추모의 슬로건은 '내 삶의 민주주의, 광장에서 마을로'다. 광장을 밝혔던 빛의 혁명이 이제 시민의 삶 속에서 더 밝게 빛나고 시민의 삶에 맞닿은 행정으로 꽃피워야 한다"고 강조했다.

정 후보는 "내 삶에서 민주주의가 꽃피기 위해서는 시민의 생명과 안전부터 지켜져야 한다. 안전하지 않은 골목, 안전하지 않은 일터, 안전하지 않은 집에서는 누구도 온전한 삶을 누릴 수 없다"며 "사람 사는 세상은 시민의 하루가 안전하게 지켜질 때 비로소 시작된다"고 했다.

정 후보는 "저는 성동에서 12년 동안 그 믿음을 행정으로 실천해왔다. 이제 그 믿음을 서울에서 크게 키울 것"이라며 "화려한 치적보다 시민의 하루를 먼저 살피고 눈에 잘 띄지 않는 위험부터 챙기겠다. 사람 사는 세상의 기본이 서울의 모든 곳에서 구현되게 하겠다"고 했다.

이어 "말보다 실천으로 구호보다 실력으로 증명하겠다"며 "시민의 생명과 안전을 지키는 서울, 시민의 삶을 든든히 뒷받침하는 서울을 만들겠다"고 덧붙였다.

독자들의 PICK!

<저작권자 © ‘돈이 보이는 리얼타임 뉴스’ 머니투데이. 무단전재 및 재배포, AI학습 이용 금지>

기자 프로필 이미지

김도현 기자

안녕하세요. 정치부 김도현 기자입니다.

공유