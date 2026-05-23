文, 이재명 대통령에 "국민성장펀드, 나도 가입해보려 했는데…"

(김해=뉴스1) 황기선 기자 = 이재명 대통령이 23일 경남 김해시 봉하마을에서 열린 故 노무현 전 대통령 서거 17주기 추도식에서 권양숙 여사와 악수를 나누고 있다. 2026.5.23/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(김해=뉴스1) 황기선 기자

문재인 전 대통령이 경남 봉하마을에서 이재명 대통령을 만나 최근 주가 상승 등 경제 회복을 위한 노력에 대해 높이 평가했다.

안귀령 청와대 부대변인은 23일 서면브리핑을 통해 "이재명 대통령과 김혜경 여사는 오늘 오후 경남 김해 봉하마을에서 엄수된 고 노무현 전 대통령 서거 17주기 추도식 참석에 앞서 권양숙 여사와 환담을 가졌다"며 이같이 전했다.

이날 봉하마을에는 이 대통령 부부와 문재인 전 대통령 부부 등이 한 자리에 모였다. 또 노 전 대통령 사저에서 진행된 환담에는 노 전 대통령의 장남 노건호 씨와 차성수 노무현재단 이사장, 강훈식 대통령 비서실장이 함께 했다.

권 여사는 이재명 대통령 부부를 반갑게 맞이하며 "잘 오셨다"고 인사를 건넸다. 특히 이 대통령 부부가 진영읍에서 점심 식사를 한 것을 두고 "역시 이재명 대통령답다고 생각했다"며 "지역 경제에도 도움이 되고 주민들도 무척 반가워했을 것"이라고 했다.

이 대통령은 "맛있게 먹고, 주민들께 인사도 드리고 왔다"고 답했다.

문 전 대통령이 최근 주가 상승 등 경제 회복을 위한 노력을 높이 평가하자 이 대통령은 "국민 모두가 함께 힘을 모아 애쓰고 있다"고 했다.

문 전 대통령은 최근 출시된 국민참여형 국민성장펀드와 관련해 "출시 첫날 온라인 판매 물량이 완판됐다는 소식을 들었다"며 "나도 가입해보려 했는데 순서가 오기 전에 마감돼 놓쳤다"고 말해 참석자들 사이에 웃음이 오갔다.

국민참여형 국민성장펀드(국민참여성장펀드)는 전날 총 6000억원 한도로 첫 출시돼 대부분의 한도가 소진됐다. 미래에셋증권의 온라인 판매 물량 300억원 어치는 판매 시작 10분 만에 완판돼 화제가 됐다.

권 여사는 김혜경 여사에게도 "너무 잘하고 있다"며 따뜻한 덕담을 건넸고 김 여사는 "여사님들께서 어떻게 역할을 해 오셨는지 많이 찾아보고 배우고 있다"고 답했다.

안 부대변인은 "이날 환담은 시종일관 화기애애한 분위기 속에서 진행됐고 당초 예정된 시간을 넘겨 약 30분가량 이어졌다"며 "환담을 마무리하며 권 여사는 '늘 고맙게 생각하고 있다. 해마다 봉하마을을 찾는 시민들이 점점 늘어나는 모습을 볼 때마다 감사한 마음이 든다'고 말했다"고 전했다.