與정청래 "송언석, 광주 더러워서 안간다 사과…뻔뻔하고 몹쓸 사람"

정청래 더불어민주당 대표가 21일 오후 대전 중구 으능정이 문화의거리에서 열린 허태정 대전시장 후보를 비롯한 지역 후보 지원 유세에서 지지발언을 하고 있다. /사진=뉴시스

정청래 더불어민주당 대표가 송언석 국민의힘 원내대표가 "(광주는) 더러워서 안간다"고 발언한 것을 사과하자 "참 뻔뻔하고 몹쓸 사람"이라고 비판했다.

24일 정치권에 따르면 정 대표는 전날 SNS(소셜미디어)에 "(송 원내대표) 광주 더러워서 안간다 발언에 뒤늦게 사과…잘못됐다" 등의 기사 제목을 올린 뒤 이같이 적었다.

정 대표는 송 원내대표에게 "서러워서 안 간다며? 법적인 조치한다며? 뭔 사과? 윤석열식 개사과냐"라고 지적했다.

앞서 송 원내대표는 날 TV조선 '강적들'에 출연해 최근 논란을 빚은 "광주는 더러워서 안간다" 발언을 사과했다. 그는 5·18 광주민주화운동 기념일인 18일 "(광주에서) 어떤 상황이 생길지 모르니 더러버서(더러워서) 안간다"고 말해 논란에 휩싸였다.

송 원내대표는 "(기자들과) 비보도 전제로 이야기하던 중에 나왔다"고 해명했다. 그는 "듣는 분들이 불쾌한 느낌을 가질 수 있었다고 생각한다"며 "5·18은 대한민국 역사에 아픈 부분 중 아니겠느냐. 그 부분에 대해서는 공식적으로 사과드리고 잘못했다는 말씀을 드린다"고 말했다.