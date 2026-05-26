정용진, 스타벅스 사태 사과…與정원오 "갈등 줄이는 것도 기업의 역할"

정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 26일 서울 여의도역을 찾아 출근하는 시민들에게 인사하고 있다. /사진=뉴스1

정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 정용진 신세계그룹 회장의 스타벅스 탱크데이 이벤트 사과와 관련해 "역사의 아픔에 대한 조롱은 사라져야 할 것"이라며 "진상규명이 정확히 이뤄지면 납득되지 않을까 싶다"고 밝혔다.

정 후보는 26일 오전 서울 여의도역에서 기자들과 만나 "기업의 사회적 책임이 굉장히 주목 받고 있다"며 이같이 말했다.

그는 "건실한 기업, 존경받는 기업이 되기 위해서는 사회적 책임이 중요하다. 갈등을 줄여나가는 것도 기업의 역할인데 그 부분에 주목하고 있다"고 말했다.

그러면서 "(발표 과정에서) 진상 규명이 정확히 이뤄지고 진심 어린 사과, 이후 재발방지 대책까지 이뤄지면 그 부분에 대해서 납득되지 않을까 싶다"고 말했다.

정 후보는 최근 장동혁 국민의힘 대표가 "이재명 재판 취소 특검에 분노한 민심을 스타벅스로 돌리려 하고 있다"고 주장한 것에 대해서는 "정쟁화는 바람직하지 못하다"고 말했다.

정 후보는 "이 문제가 시민들의 자발적인 항의와 분노, 시정에 대한 요구에서 시작됐다"며 "기업에서 이를 정상화하는 과정에서 (국회가) 정쟁화하는 것은 바람직하지 못하다"고 말했다.

그러면서 "원인은 기업이 제공했기 때문에 기업이 해결책을 내는 과정을 지켜봐야 한다"며 "아무런 해결책이 나오지 않은 상황에서 정쟁화하는 것은 시민들 감수성에도 맞지 않다고 생각한다"고 했다.

앞서 스타벅스는 5·18에 앞서 텀블러 판매 광고를 진행하며 홍보용 문구로 '탱크데이'라는 문구를 넣었다. 이벤트 페이지에는 '책상에 탁!'이라는 문구도 썼다. 5·18 민주화 운동을 비하했다는 논란이 일자 정 회장은 이날 대국민 사과를 발표했다.

정 회장은 "이번 일로 깊은 상처와 실망을 느끼신 5·18민주화운동 유가족 여러분, 박종철 열사 유가족 여러분, 광주 시민 여러분, 그리고 국민 여러분들께 신세계그룹 회장으로서 진심으로 머리 숙여 사죄드리며 여러분들의 용서를 구한다"고 말했다.

그는 "지금은 서로를 이해하고 함께 앞으로 나아가려는 노력이 필요한 시기라고 생각한다. 각자의 생각은 다를 수 있겠지만 더 좋은 대한민국을 만들고 더 나은 세상을 미래 세대에게 남겨주고 싶은 마음만큼은 우리 모두 같다고 믿는다"고 했다.