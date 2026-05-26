온 동네를 역세권으로? 오세훈, '내 집 앞 10분 전철역' 공약

(서울=뉴스1) 김진환 기자 = 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 25일 서울 도봉구 홈플러스 방학점 앞에서 지지를 호소하고 있다. 2026.5.25/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(서울=뉴스1) 김진환 기자

오세훈 국민의흼 서울시장 후보가 서울시내 170여개 동에 7개 노선과 83개 역을 신설하겠다는 대중교통 공약을 발표했다.

오 후보는 26일 서울 종로구 선거캠프에서 이러한 내용을 뼈대로 하는 '내집 앞 10분 전철역 시대' 공약을 내놨다.

오 후보에 따르면 공사 중인 도시철도 7개 노선의 조기 착공·완공을 통해 서울시민의 지하철역 접근성을 올린다. 오 후보의 공약이 실현될 경우 지하철역이 없었던 △응암2동 △남가좌2동 △상도4동 △청림동 △신림4동 △신림6동 △신림7동 △신림10동 △평창동 △천연동 △목4동 △신정2동 △신월동 △난곡동 등 14개 동에 역이 생긴다.

오 후보 캠프는 역간 거리를 세심하게 조정하고, 주거밀집지역으로 출입구를 낼 계획이라고 밝혔다. 또 인근 주요 생활시설과 직접 연결되는 출입구를 만들어 걷는 거리를 최소화할 방침이다.

교통약자도 편리하게 이용할 수 있도록 무빙워크·에스컬레이터·엘리베이터 등도 확충하겠다고 했다. 마을버스·버스 노선과 연계체계를 구축해 환승 편의성을 높이고, 자전거·퍼스널모빌리티와 연계할 수 있는 접점도 적극적으로 찾기로 했다.

공사 중인 7개 도시철도 노선은 △우이신설연장선(솔밭공원-방학역) △동북선(왕십리역-상계역) △면목선(청량리-신내) △난곡선(보라매공원-난향동) △목동선(신월동-당산역) △강북횡단선(청량리-목동역) △서부선(새절역-서울대입구역)이다.

(서울=뉴스1) 김진환 기자 = 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 25일 서울 도봉구 홈플러스 방학점 앞에서 지지를 호소하고 있다. 2026.5.25/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(서울=뉴스1) 김진환 기자

이 중 '우이신설연장선' '동북선' 2개 노선은 각각 2032년과 2027년 개통을 목표로 공사가 순조롭게 진행 중이다. '면목선'은 예비타당성조사(예타) 통과 후 기본계획이 수립되고 있다. 이외 4개 노선은 예타 통과 절차를 앞두고 있다.

오 후보는 면목선과 관련해 "현재의 절차를 신속하게 마친 뒤 2029년 착공해 2033년 개통될 수 있도록 하겠다"며 "난곡선, 목동선, 강북횡단선에 대해서는 사업성을 끌어올리고 제도 개선을 병행해 조속히 예타를 통과할 수 있게 만들 것"이라고 밝혔다.

서부선에 대해 "조속히 민자투자 재공고를 실시해 기존 민간 사업자를 대체할 새로운 민간사업자를 선정하겠다"며 "재정사업 전환 준비도 동시에 할 것"이라고 했다.

오 후보는 "강남북 불균형을 깨부수려면 서울 전역에 바둑판처럼 촘촘하게 도시철도망을 구축해야 한다"며 "시민들 출퇴근 고통을 덜어주는 민생대책인 동시에, 교통망 확충을 통해 부동산 수요를 분산시키는 부동산 해법이기도 하다"고 했다.

이어 "제가 시작하고 궤도에 올려놓은 고속철도 사업들을 한 치의 흔들림도 없이 빠르게 완성해내겠다"고 했다.