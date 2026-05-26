李대통령 "핵잠, 한반도 평화 스스로 책임진다는 의지…전작권 자주국방 핵심"

(창원=뉴스1) 허경 기자 = 이재명 대통령이 26일 경남 창원시 진해구에서 열린 제1회 미래국방전략위원회에서 핵추진잠수함 기본계획 발표를 듣고 있다. (청와대통신사진기자단) 2026.5.26/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(창원=뉴스1) 허경 기자

이재명 대통령이 "국가가 스스로 방어하는 자주국방이 확고한 나라가 진정한 국가의 완성된 모습"이라며 "굳건한 한미 동맹을 기반으로 건조하게 될 핵추진잠수함은 한반도의 평화와 안보를 우리 스스로 책임지겠다는 의지의 상징"이라고 밝혔다.

이 대통령은 26일 경남 창원 해군잠수함사령부에서 진행된 제 1회 미래국방전략위원회 회의에서 이같이 말했다. 이날 회의에선 핵추진잠수함 개발 기본계획이 보고됐다.

이 대통령은 "스스로 방어하지 못하는 나라를 상상할 수 있겠느냐"며 "핵잠은 대한민국 방위산업 역량 강화에도 크게 기여하게 될 것"이라고 말했다.

이 대통령은 또 "전시작전통제권 회복은 자주국방의 핵심요소다. 한국이 한반도를 방어하는 주체로 위상을 더 분명하게 하는 계기가 될 것"이라며 "앞으로 한미 간 긴밀한 협의를 통해 전환 시기를 포함한 구체적인 '전작권 회복 로드맵'을 완성해 나갈 것"이라고 밝혔다.

그러면서 이 대통령은 "국제정세가 시시각각 변하는 만큼 현대전 양상도 급변한다"며 "단순히 병력 숫자의 우위가 아니라 인공지능(AI), 빅데이터로 상황을 판단하고 드론과 로봇이 전투 치르는 미래형 전장으로 진화하는 시기에는 우리의 기술과 무장력이 (국방력의) 핵심적인 기준이 될 것"이라고 말했다.

이어 "국방 전환에 첨단과학기술을 접목해 미래전에서 언제나 상대를 압도할 수 있는 스마트강군으로 도약해야 한다"고 당부했다.

이 대통령은 "미래국방전략위원회는 단순 자문기구를 넘어 한국 국방의 내일을 직접 설계하는 중요한 역할을 맡고 있다"며 "민간 전문성과 창의성이 정부 실행력과 결합될 때 더 큰 시너지를 내게 될 것"이라고 말했다.

이어 "저 역시 위원회 위원장으로서 논의되는 내용을 각별히 챙기고 관련 지원도 아끼지 않을 것"이라고 했다.