한미, 내달 2~3일 '원자력·핵잠' 안보분야 협상 본격 개시

(워싱턴=뉴스1) 류정민 특파원 = 박윤주 외교부 1차관 19일(현지시간) 워싱턴DC 국무부 청사에서 앨리슨 후커 미 국무부 정무차관과 기념 촬영을 하고 있다.(외교부 제공, 재판매 및 DB금지) /사진=(워싱턴=뉴스1) 류정민 특파원

한미 양국이 다음달초 핵추진잠수함(핵잠) 건조와 원자력 협정 개정 등 안보 분야 후속 조치 협의를 위한 본격적인 협상에 나선다.

외교부는 29일 "한미 양국은 오는 6월 2~3일 서울에서 '한미정상회담 공동설명자료(조인트 팩트시트)' 안보 분야 후속조치 협의를 위한 발족 회의를 개최할 예정"이라고 밝혔다.

우리 측에선 박윤주 외교부 1차관과 청와대 국가안보실, 외교부, 국방부, 기후에너지부, 과기정통부, 산업통상부, 원자력안전위원회 등 관계자로 구성된 범정부 대표단이 참석한다.

미국 측에선 앨리슨 후커 국무부 정무차관과 백악관 NSC(국가안보회의), 국무부, 에너지부, 국방부(전쟁부) 등 관계자로 구성된 범정부 대표단이 방한해 참석한다.

미국은 안보 이외에도 관세·미국 내 투자·쿠팡사태 등 다양한 현안을 논의할 것으로 보인다. 미 국무부는 언론 공지를 통해 "안보 및 경제 협력을 포함해 미국과 대한민국 간의 광범위하고 지속적인 동맹을 강화하기 위해 다양한 양자 및 글로벌 현안에 대해 한국 관계자들과 논의할 것"이라고 밝혔다.

정부는 지난해 10월 한미정상회담의 합의 내용이 담긴 조인트 팩트시트가 발표된 뒤 후속 실무협의 개시를 추진해 왔다. 외교부 주도의 '원자력협력 태스크포스(TF)'와 국방부 주도의 '핵잠 TF'를 꾸리며 실무협상 준비에 나섰다.

당초 정부는 올해 1월부터 실무협의가 시작될 것으로 전망했으나 미국 측은 대표단 구성을 미룬 채 실무협의 일정을 미뤄왔다. 한국의 대미 투자 지연과 쿠팡 사태에 대한 대응을 문제 삼아 협의가 늦춰진 것이 아니냐는 관측이 제기되기도 했다. 이란과의 전쟁 등 중동사태가 영향을 줬다는 분석도 나왔다.

미 국무부는 "한미 동맹은 한반도와 인도·태평양 지역 전체의 평화와 안보를 위한 핵심 축으로 굳건히 자리하고 있다"고 밝혔다.