정청래 "윤석열·박근혜·이명박은 '과거퇴행 3인방"

[서울=뉴시스] 김근수 기자 = 정청래(왼쪽) 더불어민주당 대표 겸 총괄상임선거대책위원장이 29일 오전 서울 중구 정원오 더불어민주당 서울시장 후보 사무실에서 열린 서울 현장 중앙선거대책위원회의에서 발언하고 있다. 2026.05.29./사진=김근수

정청래 더불어민주당 대표가 "정원오 서울시장 후보의 어제 TV토론은 아무리 인색하게 평해도 '베리굿'이자 베스트였다"고 치켜세웠다.

정 대표는 29일 오전 서울 중구 정원오 후보 캠프 사무실에서 현장 선거대책위원회 회의를 열고 "이번 지방선거를 통해 이재명 정부와 원팀으로 손발을 맞춰 일할 지방정부를 원한다면 서울은 정원오, 부산은 전재수를 선택해달라"며 이같이 말했다.

그는 "대통령과 서울시장, 중구청장까지 모두 민주당으로 모아 정부 여당과 힘을 합칠 지역 일꾼들을 만들어주길 바란다"며 "일 잘하기로는 정말 최고의 정부다. 이 대통령이 국정을 잘 이끌고 있다고 생각한다면 민주당 기호 1번에게 힘을 실어줘야 한다"고 강조했다. 이어 "코스피 상승으로 주식 계좌에서 수익을 보거나 마음이 흐뭇하신 분들이 계신다면 1번을 선택해달라"고 목소리를 높였다.

그러면서 정 대표는 "국민의힘을 보면 어느 시대 정당인가 하는 생각이 든다"며 "위한 공천인가 공천을 위한 내란인가. 아직도 내란 우두머리 윤 전 대통령의 부활을 꿈꾸며 '윤 어게인'을 외치는 세력이 있고 흘러간 물로 물레방아를 돌리려는 시도 등 퇴행적 모습"이라고 했다.

정 대표는 국민의힘을 향해 윤석열·박근혜·이명박 전 대통령을 '과거퇴행 3인방'으로 규정하며 강도 높은 비판을 쏟아냈다. 그는 "세 사람의 공통점은 감옥에 갔다 왔거나 있는 것"이라며 "이들 감옥형 3인방, 과거퇴행 3인방으로 다시 대한민국 역사를 거꾸로 돌리려는 시도를 국민들은 결코 용납하지 않을 것"이라고 말했다.