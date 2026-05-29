'국회의장 임기 마지막 날' 사전투표소 찾은 우원식 "투표는 힘이 세다"

퇴임을 앞둔 우원식 국회의장과 부인 신경혜 여사가 제9회 전국동시지방선거 사전투표 첫날인 29일 오전 서울 용산구 한남동주민센터에 마련된 사전투표소에서 한 표를 행사하고 있다. /사진=뉴스1

6·3 지방선거·재보궐선거 사전투표 첫날인 29일 우원식 국회의장이 "투표는 힘이 세다. 꼭 투표해달라"고 밝혔다. 이날은 우 의장의 임기 마지막 날이기도 하다.

우 의장은 이날 SNS(소셜미디어)에 "오늘은 제9회 전국동시지방선거 사전투표가 시작되는 날이자, 국회의장 임기 마지막 날"이라며 이같이 적었다.

우 의장은 이날 오전 부인 신경혜씨와 국회의장 공관 인근에 있는 서울 용산구 한남동주민센터에서 사전투표를 마쳤다. 그는 "민주주의의 가장 기본은 국민의 참여"라며 "그 참여의 가장 소중한 방식이 바로 투표"라고 했다.

우 의장은 "지방선거는 우리 지역의 살림을 맡고 주민들의 일상을 책임질 일꾼을 뽑는 선거"라며 "그래서 내 삶의 실질적인 변화를 만드는 데 가장 가까이 닿아 있는 선거이기도 하다"고 했다.

우 의장은 "사전투표 제도는 별도의 사전 신고 없이 어느 사전투표소에서든 투표가 가능한 제도"라며 "국민 참정권 보장을 위한 실질적 방식으로 신뢰성과 효용성이 큰 훌륭한 제도"라고 했다.

아울러 우 의장은 "지난 2년 동안 의장 공관에 머물며 한남동 주민 여러분과도 많은 정이 들었는데 떠나려 하니 고마웠던 분들이 많이 생각난다"고 했다.

그러면서 "그동안 국회의장 공관으로 인해 크고 작은 불편을 겪으셨을 주민 여러분께도 너른 양해의 말씀을 드린다"며 "한남동 주민 여러분, 고마웠다"고 적었다.