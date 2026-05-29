한병도, 吳캠프 겨냥 "댓글 여론전 실체 드러나…표 아닌 수사 받아야"

[서울=뉴시스] 김근수 기자 = 한병도 더불어민주당 원내대표 겸 상임공동선대위원장이 29일 오전 서울 중구 정원오 더불어민주당 서울시장 후보 사무실에서 열린 서울 현장 중앙선거대책위원회의에서 발언하고 있다. 2026.05.29. /사진=김근수

한병도 더불어민주당 원내대표가 오세훈 국민의힘 서울시장 후보 캠프에서 정원오 민주당 후보에 대한 비방용 콘텐츠를 생산해 유포했다는 의혹과 관련해 "표가 아닌 수사를 받아야 한다"고 비판했다.

한 원내대표는 29일 오전 서울 중구 정 후보 캠프 사무실에서 열린 현장 중앙선거대책위원회의에 참석해 "댓글 여론전의 실체가 드러났다"며 이렇게 말했다.

뉴스타파는 전날 오 후보 캠프가 경쟁 후보인 정 후보에 대한 비방 문구가 담긴 카드뉴스 등을 제작해 인터넷에 유포한 정황을 포착했다고 보도했다.

한 원내대표는 "국민의힘 후보들의 불법 행위는 이뿐만이 아니다"라며 박완수 국민의힘 경남지사 후보 캠프에서 김경수 민주당 경남지사 후보를 비방하는 AI(인공지능) 딥페이크 영상이 유포했다는 다른 언론 보도 내용도 언급했다.

그는 "심지어 경남도청 공무원의 개입 정황도 확인됐다"며 "국민의힘에 묻는다. 불법 아니면 선거를 못치르나"라고 목소리를 높였다. 그러면서 "언제까지 이 구태 정치를 이어갈건가"라고 했다.

한 원내대표는 선거관리위원회와 수사기관을 향해 "딥페이크 제작자와 유포 경로는 물론, 그 배후와 조직적 개입 여부, 후보 캠프와의 관련성을 철저하고 신속하게 수사해달라"고 촉구했다. 그는 "민의를 왜곡하고 선거를 혼탁하게 만드는 불법행위를 끝까지 추적해 엄단하겠다"고 덧붙였다.