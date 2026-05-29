지방선거 첫날 사전투표율 오전 12시 4.86%…전남 1위 10.56%

[울산=뉴시스] 배병수 기자 = 제9회 전국동시지방선거 사전투표 첫날인 29일 울산 남구청 대강당에 마련된 사전투표소를 찾은 시민들이 투표를 하고 있다. 2026.05.29. /사진=배병수

제9회 전국동시지방선거 및 국회의원 재·보궐선거 사전투표 첫날인 29일 오전 12시 기준 전국 투표율은 4.86%로 집계됐다.

중앙선거관리위원회에 따르면 이날 오전 12시까지 전국 유권자 4464만9908명 중 216만8237명이 투표에 참여했다. 사전투표율 4.86%는 2022년 6월 치러진 8회 지방선거의 같은 시간 투표율(4.49%)보다 0.37%포인트(p)높다.

지역별 사전투표율은 전남이 10.56%로 가장 높았다. 이어 전북(8.73%)과 강원(6.16%), 광주(5.95%) 순이었다. 대구는 3.72%로 전국에서 가장 낮았다. 수도권 투표율은 서울 4.50%, 경기 3.96%, 인천 4.16%였다.

사전투표는 이날부터 이틀간 전국 3571개 사전투표소에서 오전 6시부터 오후 6시까지 진행된다. 주민등록증이나 여권, 운전면허증 등 사진이 있는 신분증을 지참하면 주소지와 상관없이 전국 어느 사전투표소에서나 투표할 수 있다. 모바일 신분증의 경우 사진·성명·생년월일을 확인할 수 있도록 애플리케이션을 실행하면 된다. 화면 캡처 이미지는 인정되지 않는다.