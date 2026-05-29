'평택을' 김용남·조국·김재연 '사전투표'…유의동·황교안 '본투표'

(평택=뉴스1) 김영운 기자 = 김용남 더불어민주당 경기 평택시을 국회의원 후보가 29일 경기 평택시 안중읍행정복지센터에 마련된 사전투표소에서 투표를 마치고 기표소를 나오고 있다. 2026.5.29/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(평택=뉴스1) 김영운 기자

6.3지방선거와 함께 치러지는 경기 평택을 국회의원 재선거에 출마한 범진보 진영 후보들이 사전투표 첫날인 29일 투표권을 행사하며 지지를 호소했다. 반면 보수 진영 후보들은 본투표일에 투표하겠다는 방침을 밝혔다.

김용남 더불어민주당 후보는 29일 오전 9시쯤 평택시 안중읍행정복지센터 사전투표소에서 투표를 마친 뒤 기자들과 만나 "남은 5일 동안 네거티브 없이 정책과 비전으로 승부하겠다"고 밝혔다.

이어 "혐오스러운 정치 공세와 공작 정치가 사라져야 민주주의의 꽃인 선거가 바로 설 수 있다"며 "평택 시민들이 누구보다 잘 판단해주실 것이라고 믿는다"고 말했다. 핵심 공약으로는 도시 생활 인프라 확충을 제시하며 "인구 100만 시대에 서울보다 살기 좋은 평택 특례시를 만드는 것이 목표"라고 강조했다.

(평택=뉴스1) 김영운 기자 = 조국 조국혁신당 경기 평택시을 국회의원 후보가 29일 경기 평택시 안중읍행정복지센터에 마련된 사전투표소에서 투표를 마치고 기표소를 나오고 있다. (공동취재) 2026.5.29/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(평택=뉴스1) 김영운 기자

조국 후보도 오전 9시30분쯤 같은 투표소를 찾아 시민들과 인사를 나누며 사전투표에 참여했다. 조 후보는 "이재명 정부 시대가 순항하고 있고 그 도약의 심장이 바로 이곳 평택"이라며 "검찰개혁과 정치개혁·사법개혁을 가장 확실하게 뒷받침하겠다"고 말했다. 범민주진보 진영 단일화와 관련해서는 "내란세력 단일화가 현실화할 경우 이에 응하겠다고 밝혀왔다"며 "이제 남은 방법은 평택 시민 여러분께서 투표로 단일화를 이뤄달라"고 호소했다.

김재연 후보 역시 오전 10시쯤 동일한 투표소를 찾아 투표한 뒤 "시민들이 짊어진 구조적 부담을 줄이고 진보 정치의 역할을 끝까지 다하겠다"고 했다.그는 "평택은 다른 어느 지역보다 무거운 안보의 짐을 져 왔지만 이에 대한 보상 체계는 충분하지 않았다"며 '평택지원특별법 내실화'를 핵심 공약으로 제시했다.

한편 보수 진영 후보인 유의동 국민의힘 후보와 황교안 자유와혁신 후보는 오는 3일 본투표일에 투표할 계획이라고 밝혔다.