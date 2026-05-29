전재수 "동남권 신공항 막은 MB, 무슨 염치로 부산에 오나"

(부산=뉴스1) 윤일지 기자 = 전재수 더불어민주당 부산시장 후보가 18일 오전 부산 남구 국립부경대학교 대연캠퍼스 동원장보고관에서 열린 국제신문 주최 부산시장 후보 초청 토론회에서 발언하고 있다. (국제신문 제공. 재판매 및 DB 금지) 2026.5.18/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(부산=뉴스1) 윤일지 기자

전재수 더불어민주당 부산시장 후보 측은 29일 "동남권 신공항 (건설을) 막고 해양수산부를 없앤 이명박 (전 대통령)이 무슨 염치로 부산에 오나"라며 비판의 목소리를 높였다.

전 후보 측은 29일 논평을 내고 "정작 부산의 숙원 사업을 좌절시키고 지역의 위상을 약화시킨 전직 대통령을 '구원투수'로 불러들이는 것이 과연 부산 시민에 대한 예의인지 묻지 않을 수 없다"며 이같이 밝혔다. 이 전 대통령은 박형준 국민의힘 부산시장 후보 지원 유세를 위해 오는 31일 부산을 방문할 예정이다.

전 후보 측은 "부산과 동남권 발전의 핵심 과제로 추진되던 동남권 신공항을 사실상 백지화한 인물이 바로 이 전 대통령"이라며 "부산 시민들이 이 전 대통령에게 갖고 있는 뼈아픈 기억"이라고 했다. 특히 "동남권 신공항 백지화 결정은 부산·울산·경남 주민들에게 깊은 상실감과 분노를 안겼고, 지역 발전 전략에도 큰 타격을 입혔다"며 "이후 가덕도 신공항 사업이 다시 추진되기까지 수많은 시간과 사회적 비용이 소모됐다"고 지적했다.

아울러 "박형준 국민의힘 후보 역시 이 문제에서 자유로울 수 없다"며 "선거 구도에서 절망적인 어려움을 겪고 있다고 해서 과거 권력에 기대려는 모습은 결코 바람직한 선택이 아니며 오히려 부산 시민들에게는 시대착오적인 정치로 비칠 가능성이 크다"고 비판했다. 전 후보 측은 "이 전 대통령은 전국을 돌며 특정 정당 후보 지원 유세에 나서고 있다"며 "법의 심판을 받은 전직 대통령이 다시 선거 한복판에 등장하는 것은 사면 정신을 훼손하는 행위라 하지 않을 수 없다"고 했다.