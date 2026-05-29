"李대통령 지지하면 1번…투표하면 이긴다"…정청래, 수도권·충남 지원사격

(성남=뉴스1) 유승관 기자 = 정청래 더불어민주당 대표와 김병욱 성남시장 후보가 29일 경기 성남 모란시장에서 시민들과 인사하며 지지를 호소하고 있다. 2026.5.29/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(성남=뉴스1) 유승관 기자

정청래 더불어민주당 대표 겸 총괄상임선거대책위원장이 6·3 지방선거 및 국회의원 재·보궐선거 사전투표 첫날인 29일 서울·경기 등 수도권과 충남을 찾아 지지를 호소했다.

정 위원장은 29일 오전 자신의 지역구인 서울 마포구 성산2동 주민센터를 찾아 사전투표에 참여했다. 그는 사전투표를 마친 뒤 "투표는 총알보다 강하다고 했다. 권력은 총구에서 나오지 않는다"며 "권력은 투표장에서 나온다. 투표하면 이긴다"고 말했다.

이어 "내가 바라는 사람이 당선되기를 바란다면 반드시 투표해 주시길 바란다"며 "저희는 민주당을 지지하는 국민이 한 분이라도 더 투표장에 나올 수 있도록 최선을 다하겠다. 헌법을 파괴하고 민주주의를 공격했던 세력에게 헌법의 준엄함과 투표의 힘을 보여주시길 바란다"고 했다.

이후 정 위원장은 서울 중구 정원오 서울시장 후보 선거사무소에서 열린 중앙선대위원회의에 참석했다. 그는 "이재명 대통령을 지지하시는 모든 국민과 서울 시민께서는 투표장에 나와 달라"며 "이 대통령이 세계 속에서 외교를 잘하고 대한민국 경제를 잘 이끌고 있다고 판단하신다면 민주당 기호 1번에게 투표해 달라"고 당부했다. 특히 "코스피 상승으로 주식 계좌를 보며 마음이 흐뭇하시다면 민주당 기호 1번에게 투표해 달라. 정부·여당과 힘을 합쳐 손발을 맞출 지역 일꾼을 뽑아 달라"고 했다.

국민의힘을 향해선 "아직도 윤석열 내란 우두머리의 부활을 꿈꾸며 '윤어게인'을 외치는 세력, 흘러간 물로 다시 물레방아를 돌리려는 시도 등 과거의 퇴행적 모습이 계속되고 있다"며 "윤석열·박근혜·이명박 세 사람의 공통점은 '감옥행 3인방'이라는 것이며 이들 3인방을 통해 다시 대한민국 역사를 거꾸로 되돌리려는 시도를 국민은 결코 용납하지 않을 것"이라고 비판했다.

또 정 위원장은 경기 성남 모란시장 삼거리로 이동해 추미애 경기지사·김병욱 성남시장 후보 지원 유세에 나섰다. 정 위원장은 "민주당이 똘똘 뭉쳐 추미애를 경기지사로, 김병욱을 성남시장으로 당선시켜 이재명 전 성남시장의 전통을 이어가겠다"며 "성남을 발전시키는 데 전폭적으로 지원하겠다"고 목소리를 높였다.

이후 충남 당진을 방문한 정 위원장은 "박수현 충남지사 후보, 김기재 당진시장 후보에게 투표해 주시길 바란다"며 "당진이 발전하려면 예산을 많이 끌어와야 하고 필요한 법을 통과시켜야 한다"고 말했다. 이어 "당 차원에서 요청하시는 예산을 듬뿍 담아드리겠다. 전폭적인 지원을 아끼지 않겠다"고 덧붙였다.

한편 정 위원장은 이날 오후 충남 서산과 홍성을 차례로 방문해 맹정호 서산시장·손세희 홍성군수 후보 지원 유세에 나선다.