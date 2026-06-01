'6·10만세운동' 100년 통합자문회의 개최…"연대·통합 가치 계승"

국가보훈부가 '6·10만세운동 100년 통합 자문회의'를 1일 서울에서 개최한다.

이번 자문회의는 일제강점기 3대 만세운동으로 불리는 6·10만세운동의 역사적 의미를 되새기고, 연대와 통합의 가치를 계승하기 위해 마련됐다. 3대 독립운동은 1919년 3.1운동, 1926년 6·10만세운동, 1929년 학생독립만세운동이다.

특히 6·10만세운동이 이념과 종교·세대를 뛰어넘어 사회 각계각층이 차이를 넘어 함께했던 연대의 역사였다는 점에 주목해 우리 사회가 직면한 갈등과 분열을 넘어 통합과 상생의 방향을 모색하는 자리가 될 전망이다.

자문회의에는 임채정 전 국회의장, 정세균 전 국무총리, 이종찬 광복회장, 김을동 전 국회의원, 김영주 한국종교지도자 원로회의 기독교 대표, 박남수 한국종교지도자 원로회의 천도교 대표, 김희중 한국종교지도자 원로회의 천주교 대표, 이길여 가천대 총장, 윤경로 전 한성대 총장, 안병욱 전 진화위원장, 소설가 이문열 등 원로들이 참여한다. 정계, 독립유공자 후손, 종교계, 학계, 언론·출판계 등 국가 원로 10여 명이 보훈을 매개로 한 국민통합과 사회적 연대를 주제로 폭넓은 의견을 나눌 계획이다.

6·10만세운동은 1926년 6월 10일 조선의 마지막 왕인 순종의 인산일을 계기로, 제2의 3·1운동을 일으켜 한국인의 독립의지를 보이고자 한 일어난 전국적인 독립만세운동이다.

당시 조선공산당의 권오설을 중심으로 운동지도부인 '6·10투쟁특별위원회'가 설치됐고 천도교, 임시정부 일부세력, 국내 학생운동조직들이 참가했다. 하지만 일제의 철저한 탄압으로 운동지도부가 사전 검거되면서 서울 지역 학생 중심의 만세시위와 지역에서 산발적 시위가 일어났다. 이에 전국 각지의 학생들은 동맹휴학으로 일제에 항거했다.

6·10만세운동은 준비과정에서 사회주의자와 민족주의자 일부가 서로 뜻을 모아 신간회 설립의 배경이 됐다. 학생들이 독자적인 독립운동 주체로 부상하여 학생독립운동을 이끌어나가기도 했다. 보훈부는 "6·10만세운동은 독립운동에 새로운 활기를 불어넣어 3·1운동과 1929년 학생독립운동의 교량 역할을 했다"고 평가했다.

권오을 보훈부 장관은 "6·10만세운동은 차이를 넘어서 국민 모두가 함께 독립을 외쳤던 역사"라며 "100주년을 맞아 운영되는 이번 자문회의가 국민통합과 평화로운 한반도의 미래를 위한 사회적 지혜를 모으는 계기가 되기를 기대한다"고 밝혔다.